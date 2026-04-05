Εννέα συλλήψεις σε μια νύχτα, πραγματοποίησε η Αστυνομία στη διάρκεια οργανωμένων περιπολιών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και επιθετικών οργάνων, παράνομη κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 1,168 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,408 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 59 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 321 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 19 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 118 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι 24 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι τρεις υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκωτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 576 έλεγχοι οδηγών οχημάτων.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.