Σε σχέση με το κλείσιμο του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, οι οδηγοί που κατευθύνονται από Λάρνακα προς Λευκωσία προτρέπονται να χρησιμοποιούν κατεύθυνση μέσω του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς Κοφίνου.

Όσοι επιθυμούν από Λάρνακα να κατευθυνθούν προς Αμμόχωστο, καλούνται να χρησιμοποιούν τις εξόδους Αβδελλερού και Ορόκλινης.

Αντίστροφα, οι οδηγοί που κινούνται από Λευκωσία προς Λάρνακα, καθώς και από Αμμόχωστο προς Λάρνακα, καλούνται να ακολουθούν τις ίδιες εναλλακτικές διαδρομές.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας.