Λίγο μετά τα μεσάνυκτα μέλη της Αστυνομίας που βρίσκονταν σε περιπολία στην Αγία Νάπα, εντόπισαν δύο άνδρες, ο ένας από τους οποίους κρατούσε ξύλο και ο δεύτερος ένα μπουκάλι και τα οποία προκαλούσαν ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας των μελών της Αστυνομίας με τα δύο πρόσωπα, ένας από αυτούς ο οποίος φαινόταν να ήταν σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας σπρώχνοντάς τον, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Και τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της κατοχής επιθετικών οργάνων.

Αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.