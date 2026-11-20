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Στο πλαίσιο της επιχείρησης «GREECE 2026» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής FRONTEX, πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με τη συμμετοχή της αστυνομικής ακάτου «ΚΕΡΥΝΕΙΑ 1» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

Η άσκηση περιλάμβανε σενάρια περισυλλογής ναυαγού, αντιμετώπισης πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο και εισροής υδάτων, παρουσία παρατηρητών του FRONTEX.

Η συμμετοχή σε τέτοιες ασκήσεις συμβάλλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών.