Για την υπόθεση «Σάντη» τοποθετήθηκε ο επικεφαλής του Άλματος και τέως Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ασκώντας σφοδρή κριτική κατά των κυβερνητικών χειρισμών.

Μάλιστα, με αφορμή την παρέμβαση του δημοσιογράφου Στέλιου Ορφανίδη, με τον οποίο ήρθε πρώτα σε επαφή η «Σάντη» για να καταγγείλει τον κατ’ ισχυρισμόν βιασμό της αλλά και κύκλωμα διαφθοράς στην Κύπρο, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι γνωρίζει προσωπικά τον κ. Ορφανίδη.

Όπως σημειώνει, ο κ. Μιχαηλίδης επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 το απόγευμα, πριν συνεδριάσει η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) του Άλματος για το θέμα Δημήτρη Παπαδάκη.

«Μου εξιστόρησε αυτά που σήμερα δημοσιοποίησε και πολλά άλλα. Μου ζήτησε να μην αποκαλύψω στην ΕΓ το όνομα του, αλλά μπορούσα να πω όσα μου είπε. Αυτό έπραξα», τονίζει.

Αυτούσια η ανάρτηση Οδυσσέα

Με τον Στέλιο Ορφανίδη είχα συνεργαστεί στενά όταν εγώ ήμουν Γενικός Ελεγκτής και αυτός ερευνητής στο δίκτυο ερευνητικής δημοσιογραφίας κατά της διαφθοράς OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Μετά τις αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη και από αναφορές του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, διαπίστωσα ότι ο Στέλιος Ορφανίδης γνώριζε την υπόθεση. Επικοινώνησα μαζί του και αντιλήφθηκα ότι βασικά αυτός ήταν το πρόσωπο που είχε ερευνήσει την υπόθεση. Μιλήσαμε περίπου δύο ώρες την Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 το απόγευμα, πριν συνεδριάσει η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) του Άλματος για το θέμα Δημήτρη Παπαδάκη. Μου εξιστόρησε αυτά που σήμερα δημοσιοποίησε και πολλά άλλα. Μου ζήτησε να μην αποκαλύψω στην ΕΓ το όνομα του, αλλά μπορούσα να πω όσα μου είπε. Αυτό έπραξα.

Ο Στέλιος Ορφανίδης είναι το πρόσωπο που ακούγεται στα ηχητικά που αποκάλυψε ο Μακάριος Δρουσιώτης. Όπως μου είπε, υπάρχουν πολύ περισσότερα, όλα με τη συγκατάθεση τής «Σάντη» αφού την ηχογραφούσε στο πλαίσιο έρευνας.

Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε έρευνα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Η Κυβέρνηση είπε ότι θα στείλει πρώτα τα εκατοντάδες μηνύματα που η «Σάντη» φαίνεται να έστελνε στον Νίκο Κληρίδη και σε άλλους στην EUROPOL. Προσωπικά χαρακτήρισα θετική εξέλιξη την εμπλοκή της EUROPOL. Στο μεταξύ όμως, η μεταμεσονύκτια εξασφάλιση το Μεγάλο Σάββατο εντάλματος κατάσχεσης των κινητών του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, αλλά όχι των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται, και κυρίως οι δηλώσεις του Αν. Κυβ. Εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου που δείχνουν εκ των προτέρων βεβαιότητα ότι όλα όσα φαίνονται στα μηνύματα, στα ηχητικά, και στα άλλα στοιχεία, είναι προϊόν μυθοπλασίας, επιτείνουν την ανησυχία μας ότι η Κυβέρνηση δεν επιζητεί διερεύνηση του θέματος αλλά επιβεβαίωση του αφηγήματος που η ίδια έχει προαποφασίσει.

Οι καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, που τώρα έχουν την επιβεβαίωση ακόμη ενός εξαιρετικά αξιόπιστου ερευνητή, θα πρέπει να διερευνηθούν αντικειμενικά και αξιόπιστα. Τώρα ιδίως που φαίνεται να καταρρέει ένα αφήγημα που κάποιοι προωθούσαν περί οργανωμένου κυκλώματος παραπληροφόρησης (που θυμίζει τα περί «υβριδικού πολέμου» που μας πουλούσε η Κυβέρνηση μετά το videogate), οι πολίτες δικαιούνται πειστικών απαντήσεων.

Προσωπικά, δεν προκαταλαμβάνω το αποτέλεσμα. 26 χρόνια ελεγκτής έμαθα να εξετάζω και να αφήνω ανοικτά όλα τα σενάρια. Όμως οι απαντήσεις πρέπει να είναι πειστικές. Προς το παρόν βλέπουμε μόνο ύποπτες διαρροές, περίεργες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και της Κυβέρνησης, στοχοποίηση των καταγγελλόντων και επιλεκτικές κινήσεις της Αστυνομίας.

Η Κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος. Και η κρίση των πολιτών θα είναι όπως πάντα αμείλικτη.