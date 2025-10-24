Το πράσινο φως για την ψήφιση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης έδωσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, επισημαίνοντας ότι αρκετές από τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν διορθώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στο κείμενο που είχε κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλης τον περασμένο Ιούλιο.

Στόχος, είπε ο Υπουργός, πρέπει να είναι «η ψήφιση επιτέλους του νόμου». Η θέση αυτή, όμως, βρίσκει αντίθετους τους οργανωμένους ασθενείς, το αναπηρικό κίνημα και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, που με νέα κοινή ανακοίνωσή τους σήμερα τονίζουν ότι οι τροπολογίες που υιοθέτησε χθες η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας διατηρούν ανισότητες, περιορίζουν την επιστημονική ανάπτυξη του τομέα της αποκατάστασης και δεν λειτουργούν προς όφελος των ασθενών.

Ο υπουργός Υγείας, είχε προβεί στην συγκεκριμένη δήλωση μετά το πέρας της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου του στη Βουλή. Όπως ανέφερε, η θέση του Υπουργείου ήταν εξαρχής το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το 2024. Το κείμενο που κατατέθηκε στη συνέχεια στην Ολομέλεια από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, πρόσθεσε, «είχε αρκετά προβλήματα» και οι τροπολογίες που τώρα εισάγονται «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», διότι «αντιμετωπίζουν σημαντικά ζητήματα του αρχικού πλαισίου».

Οι αλλαγές αυτές, υποστήριξε, «μπορούν να συμβάλουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου, καθώς στόχος είναι να συνεχίσουν τα νοσοκομειακά κέντρα που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ να τις παρέχουν κανονικά και παράλληλα, να αξιολογηθούν και οι στέγες που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης, ώστε να μπορούν να αδειοδοτηθούν».

Υποστήριξε ότι με τις τροπολογίες «όποιο νέο κέντρο επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες σε μία από τις οκτώ θεματικές, θα μπορεί να το πράξει», καθώς αίρεται ο προηγούμενος περιορισμός που προέβλεπε ότι τα κέντρα έπρεπε να καλύπτουν και τις οκτώ.

«Από εμάς, το νομοσχέδιο παίρνει το πράσινο φως για ψήφιση, διότι πρέπει επιτέλους να εγκριθεί και να έχουμε τον νόμο στα χέρια μας», σημείωσε.

Της δήλωσης του υπουργού Υγείας προηγήθηκε κοινή ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας.

Οι τρεις φορείς καταγγέλλουν ότι οι τροπολογίες που υιοθετήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας «δεν διορθώνουν τα προβλήματα του νομοσχεδίου, αλλά διατηρούν τις στρεβλώσεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από το περασμένο καλοκαίρι».

Όπως αναφέρουν, η κατηγοριοποίηση των κέντρων αποκατάστασης δημιουργεί «σύστημα δύο ταχυτήτων», που οδηγεί σε ανισότητες και περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες αποθεραπείας. Παρότι συμφωνούν με την άρση του περιορισμού που προέβλεπε υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών και στις οκτώ θεματικές, επιμένουν ότι η διάκριση σε κατηγορίες Α και Β είναι «αδικαιολόγητη και αναχρονιστική».

Οι τρεις οργανώσεις υποστηρίζουν ακόμη ότι ο καθορισμός των θεματικών δεν έπρεπε να περιλαμβάνεται στη νομοθεσία, αλλά να γίνεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με επιστημονικά σώματα, όπως ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και οι επιστημονικές εταιρείες. Επισημαίνουν επίσης ότι η πρόνοια που επιτρέπει στον Υπουργό να προσθέτει ή να αφαιρεί θεματικές από τον νόμο «δημιουργεί ασάφεια και εγείρει ζητήματα αρμοδιότητας».

Ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνουν, και η εξαίρεση των υφιστάμενων νοσοκομειακών κέντρων από τη διαδικασία αξιολόγησης κατά την αδειοδότησή τους ως κέντρα αποκατάστασης. Η αιτιολόγηση ότι τα κέντρα αυτά είναι ήδη αδειοδοτημένα βάσει του νόμου περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων «δεν θεωρείται επαρκής», αφού οι υπηρεσίες αποκατάστασης «δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πλαίσιο».

Επιπρόσθετα, επισημαίνουν ότι η μεταβατική διάταξη που υποχρεώνει μόνο τις στέγες, και όχι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, να συμμορφωθούν με τις νέες κτιριακές προδιαγραφές, «ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες». Παρά τις επαφές τους με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι τρεις οργανώσεις δηλώνουν ότι οι προσπάθειες τους «δεν απέδωσαν», καθώς «προσέκρουσαν σε προσχήματα που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά».