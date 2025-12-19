Άνω-κάτω ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας, 24 ώρες μετά το αίτημα του νέου υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, να του δοθεί χρόνος να μελετήσει το θέμα της έλλειψης νοσηλευτών και να επανέλθει με εισηγήσεις. Κι αυτό γιατί, χθες, επιθεωρητές του υπουργείου Υγείας επισκέφθηκαν το ιδιωτικό νοσηλευτήριο, στο οποίο η Έφορος Ιδιωτικών Νοσοκομείων (αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας) είχε αποστείλει στο τέλος Νοεμβρίου ειδοποιητήριο πρόθεσης αναστολής της άδειας λειτουργίας του και εισηγήθηκαν το κλείσιμο κλινών.

Η εισήγηση αυτή χαρακτηρίστηκε αμέσως ως «εχθρική» από πλευράς των ιδιωτών, με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, να διαμηνύει ότι «τα νοσηλευτήρια δεν πρόκειται να δεχθούν το κλείσιμο κλινών, αλλά θα προχωρήσουμε αμέσως από μόνοι μας σε κλείσιμο των νοσηλευτηρίων. Οι λύσεις που εισηγούνται οι λειτουργοί του Υπουργείου είναι κατώτερες των προσδοκιών μας. Το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο, εμείς πιέζουμε εδώ και μήνες για εξεύρεση λύσεων και μια ημέρα μετά τη σύσκεψη και αφού τα νοσηλευτήρια έδωσαν στον Υπουργό την πίστωση χρόνου που δικαιούται να την πάρει, επιθεωρητές του Υπουργείου εισηγούνται το κλείσιμο κλινών».

Το χειρότερο όλων, είπε ο κ. Παντελίδης «είναι ότι στο νοσοκομείο αυτό υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός νοσηλευτών. Υπάρχουν ξένοι, απόφοιτοι κυπριακών πανεπιστημίων, οι οποίο διαθέτουν και πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Η διαφορά είναι ότι δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό, το οποίο η απηρχαιωμένη νομοθεσία απαιτεί από τους ξένους νοσηλευτές και όχι από τους Κύπριους. Δηλαδή, αν είσαι ξένος απόφοιτος κυπριακού πανεπιστημίου πρέπει να έχεις μεταπτυχιακό για να είσαι προσοντούχος και αν είσαι Κύπριος απόφοιτος του ίδιου πανεπιστημίου δεν πρέπει». Η λύση του κλεισίματος κλινών, είπε ο κ. Παντελίδης, «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν θα κλείσουν μόνο κλίνες, θα προχωρήσουμε στα μέτρα που έχουμε μελετήσει. Θα κλείσουμε τα νοσοκομεία».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να μην απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος από τους ξένους νοσηλευτές, ωστόσο, το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα ψηφιστεί σε νόμο. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση των συγκεκριμένων νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζονται στο νοσηλευτήριο θα ήταν, σύμφωνα με τους επιθεωρητές του υπουργείου Υγείας, παράνομη.

Μερικές μόνο ώρες νωρίτερα, το διοικητικό συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, το οποίο ενημερώθηκε για τα όσα αναφέρθηκαν κατά την προχθεσινή σύσκεψη υπό τον υπουργό Υγείας είχε αποφασίσει ότι θα δώσει στον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη τον χρόνο που ζήτησε για να ενημερωθεί και να επανέλθει σε έναν μήνα. Μετά την ενημέρωση, όμως, του ΠΑΣΙΝ για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο το σκηνικό έχει μάλλον ανατραπεί.

Στον χορό των δηλώσεων μπήκαν, όμως, χθες και τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, τα οποία με την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή τον περασμένο μήνα, έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο υπουργείο Υγείας για αδειοδότηση και ένταξη τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

«Από τον Φεβρουάριο του 2026 έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε τις αιτήσεις μας για αδειοδότηση, ωστόσο, για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη άδεια, πρέπει να πληρούμε κάποια κριτήρια, απαιτήσεις της νομοθεσίας», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Κώστας Ιουλιανός. Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε «και κάνοντας των υπολογισμό στη βάση των απαιτήσεων του νόμου, θα χρειαστούμε συνολικά 150 νοσηλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή και σίγουρα και μέχρι τον Φεβρουάριο, δεν θα υπάρχουν».

«Ακούγοντας τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών και τις έντονες διαμαρτυρίες των νοσηλευτηρίων του ιδιωτικού τομέα, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε το γεγονός ότι νοσηλευτές δεν χρειάζονται μόνο τα νοσοκομεία. Για να μπορέσουν τα έξι, αυτή τη στιγμή, κέντρα αποκατάστασης που απέκτησαν με την ψήφιση του νόμου το δικαίωμα να αδειοδοτηθούν και να ενταχθούν στο ΓεΣΥ, επίσης, χρειάζεται να προχωρήσουν και στην εργοδότηση συγκεκριμένου αριθμού νοσηλευτών». Ως Σύνδεσμος, είπε ο κ. Ιουλιανός, «θα αποταθούμε και στον υπουργό Υγείας στον οποίο θα στείλουμε και τις δικές μας εισηγήσεις που σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να πούμε, δεν διαφέρουν από τις εισηγήσεις που έχουν καταθέσει τα νοσηλευτήρια».

«Μετά την ψήφιση του νόμου, τα Κέντρα έχουν προωθήσει την προετοιμασία τους προκειμένου να αδειοδοτηθούν και να μπορέσουν στη συνέχεια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας». Η ένταξη των Κέντρων αυτών, τόνισε, «στο ΓεΣΥ θα βοηθήσει τους κύπριους ασθενείς αφού θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κλίνες και θα έχουν στη διάθεση τους περισσότερες επιλογές. Η έλλειψη νοσηλευτών, αποτελεί και για εμάς ένα τεράστιο εμπόδιο αυτή τη στιγμή και σίγουρα στις όποιες αποφάσεις ληφθούν πρέπει να μας περιλάβουν».