Χάθηκαν στους αριθμούς συντεχνίες και ιδιωτικός τομέας με τους συνδικαλιστές να υποστηρίζουν ότι από τον Μάιο του 2024 μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 468 νοσηλευτές και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να τους υποδεικνύουν ότι ακόμα και να έχουν προστεθεί στο μητρώο νοσηλευτών, ο ιδιωτικός τομέας δεν τους έχει εντοπίσει για να τους εργοδοτήσει.

Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, δεν οδήγησε σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα αφού ο νέος Υπουργός ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να ενημερωθεί για το θέμα, να μελετήσει τις θέσεις των εμπλεκομένων και να επανέλθει στον διάλογο σε έναν μήνα.

Ζήτησε δε από όλους να καταθέσουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους και να τις στείλουν στο υπουργείο Υγείας εντός της επόμενης εβδομάδας.

«Εμείς θα ξαναγράψουμε τις εισηγήσεις μας και θα τις καταθέσουμε και στον νέο υπουργό Υγείας, όπως τις έχουμε καταθέσει και σε προηγούμενους, τουλάχιστον τέσσερις Υπουργούς», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριος Καραϊσκάκης και πρόσθεσε: «Θα δώσουμε την πίστωση χρόνου που μας ζητήθηκε, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος, διότι το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών είναι υπαρκτό και εμείς στον ιδιωτικό τομέα το ζούμε καθημερινά».

«Μας αναφέρθηκε», συνέχισε, «ότι το νοσηλευτήριο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποιητήριο πρόθεσης αναστολής της άδειας λειτουργίας του, δεν θα οδηγηθεί σε κλείσιμο, αλλά “θα βρεθούν άλλες λύσεις”. Εμείς διερωτόμαστε, αν δηλαδή κλείσουν κλίνες, μειωθεί δηλαδή η δυναμικότητα ενός τμήματος, οι ασθενείς που βρίσκονται ήδη στην αναμονή δεν θα ταλαιπωρηθούν; Και αν το κλείσιμο κλινών επαναληφθεί και σε άλλα τμήματα και σε άλλα νοσοκομεία δεν θα έχουμε στο τέλος λίστες αναμονής στα χειρουργεία εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας;. Ακούμε ξανά αριθμούς για απόφοιτους και για νέες εγγραφές στο μητρώο νοσηλευτών. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα αυτούς τους νοσηλευτές δεν τους έχουμε δει. Αν υπάρχουν διαθέσιμοι και άνεργοι νοσηλευτές να τους δούμε. Οι εισηγήσεις μας είναι εκεί. Τις καταθέσαμε και τις ξανακαταθέτουμε».

Αύριο, είπε καταλήγοντας, «ο ΠΑΣΙΝ θα προχωρήσει κανονικά, όπως έχει προγραμματίσει από την περασμένη εβδομάδα στην συνεδρίαση του δ.σ. το οποίο θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της σημερινής σύσκεψης και θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειες των ιδιωτικών νοσοκομείων».

Από πλευράς των νοσηλευτών, παρουσιάζεται διαφορετική εικόνα με τους εκπροσώπους των αρμοδίων φορέων να ζητούν την εκπόνηση ενός σχεδίου καταγραφής αναγκών (capacity plan), ώστε να εντοπιστεί με ακρίβεια ο αριθμός νοσηλευτών που χρειάζεται η Κύπρος. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένους αριθμούς και έθεσαν, για άλλη μια φορά, θέμα καλύτερων απολαβών και ωφελημάτων για τους νοσηλευτές που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο γραμματέας του Κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Παναγιώτης Σάββα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμβουλίου Εγγραφής Νοσηλευτών, από τον Μάιο του 2024 έχουν εγγραφεί 468 νοσηλευτές εκ των οποίων εργοδοτήθηκαν στον δημόσιο τομέα πάρα πολύ λίγοι. Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή στις νοσηλευτικές σχολές της Κύπρου φοιτούν 161 τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι θα αποφοιτήσουν σύντομα. Φοιτούν, επίσης, 98 τριτοετείς φοιτητές, 182 δευτεροετείς και 175 πρωτοετείς φοιτητές της Νοσηλευτικής». Επανέλαβε τη θέση των φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές, σε σχέση με την εισήγηση των ιδιωτών για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες ανεξαρτήτως του αν γνωρίζουν ή όχι την ελληνική γλώσσα, λέγοντας ότι «αυτό δεν παρέχει ασφάλεια για τους ασθενείς και δεν είναι τυχαίο που η νομοθεσία επιβάλλει τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους επαγγελματίες υγείας». Ο υπουργός Υγείας, είπε καταλήγοντας ο κ. Σάββα, «μας ζήτησε γραπτώς τις θέσεις μας για να ενημερωθεί και να τις μελετήσει και θα τις στείλουμε εντός του χρονοδιαγράμματος της μιας εβδομάδας που έχει καθορίσει».

Τι εισηγούνται οι ιδιώτες:

– Αδειοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες με τα κατάλληλα προσόντα.

– Εργοδότηση ξένων αποφοίτων κυπριακών σχολών Νοσηλευτικής.

– Προσωρινή προσαρμογή των αναλογιών νοσηλευτών προς ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

– Τοποθετήσεις σε θέσεις χωρίς άμεση επαφή με ασθενείς, όπου δεν απαιτείται γνώση ελληνικών.

– Υποχρεωτική εκμάθηση ελληνικής από νοσηλευτές τρίτων χωρών.

Τι υποστηρίζουν οι νοσηλευτές:

– Η «αδυναμία στελέχωσης» συνδέεται άμεσα με τους όρους εργασίας και την ανάγκη κλαδικής συλλογικής σύμβασης.

– Σε κράτη-μέλη της ΕΕ εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες για την εισαγωγή νοσηλευτών από τρίτες χώρες, όπως περίοδος προσαρμογής χωρίς άσκηση του επαγγέλματος, πολύ καλή γνώση της γλώσσας, ένταξη στην κουλτούρα της χώρας και ανάληψη του κόστους από τον εργοδότη

– Η άποψη ότι υπάρχουν θέσεις όπου δεν απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν ευσταθεί.

Η νέα σύσκεψη, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργού, θα πραγματοποιηθεί σε 30 ημέρες και κατά τη διάρκεια της το Υπουργείο θα προσθέσει και τις δικές του θέσεις και εισηγήσεις σε εκείνες των εμπλεκομένων φορέων με στόχο να διεξαχθεί διάλογος.