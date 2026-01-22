Εξοπλισμό ύψους 30 χιλιάδων ευρώ, προσφέρει στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας για να χρησιμοποιηθεί για αυτιστικά παιδιά, η Παιδική Εξοχή Λάρνακας.

Όπως ανέφερε η Ελίτα Κατσαρώνα, Πρόεδρος της Παιδικής Εξοχής Λάρνακας, «ο συγκεκριμένος γυναικείος Σύνδεσμος είναι ο παλαιότερος που υπάρχει στη Λάρνακα, ιδρύθηκε πριν από 93 χρόνια. Ο Σύνδεσμος μας διατηρεί χαμηλό προφίλ και έχει περίπου 40 δραστήρια μέλη, τα οποία εργάζονται ακατάπαυστα με στόχο την προσφορά βοήθειας προς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Κατσαρώνα είπε πως «στις 29 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, στην παρουσία του Δημάρχου, του Προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας και βουλευτών, θα γίνει στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, η τελετή παράδοσης του εξοπλισμού, η αξία του οποίου ανέρχεται στις 30 χιλιάδες ευρώ.

Ανέφερε ότι μετά από επικοινωνία με την Διευθύντρια του Φυσιοθεραπευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου ενημερώθηκε ότι υπήρχε άμεση ανάγκη εξοπλισμού για την αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για αυτιστικά παιδιά.

Ακολούθως «ήρθαμε σε επαφή με την μόνη εταιρεία στην Κύπρο που διαθέτει το συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος και αγοράστηκε και την Τρίτη 20 Ιανουαρίου έγινε κατορθωτή η παράδοση του στο Φυσιοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λάρνακας», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι τα όργανα Αισθητηριακής Απασχόλησης περιλαμβάνουν εξοπλισμό όπως κούνιες, αιώρες, τραμπολίνα, τοίχους αναρρίχησης για την προώθηση της κίνησης και της ιδιοδεκτικότητας καθώς και μπάλες και στρώματα για την ανάπτυξη ακουστικών και κινητικών δεξιοτήτων.

Σε άλλη ερώτηση, η Πρόεδρος της Παιδικής Εξοχής Λάρνακας απάντησε πως «τα χρήματα που λαμβάνει ο Σύνδεσμος προέρχονται από εισφορές του κόσμου που δίνει απλόχερα.

Όπως είπε η κ. Κατσαρώνα, «πριν από περίπου 4 χρόνια στη Βιβλιοθήκη Λάρνακας με έξοδα της Παιδικής Λέσχης, κτίστηκε ένα έξτρα δωμάτιο ενωμένο στο κυρίως κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως βιβλιοθήκη αλλά και ως μέρος απασχόλησης για παιδιά κάτω των 18 ετών, αφού διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις».

«Το συγκεκριμένο δωμάτιο το οποίο εξοπλίστηκε κατάλληλα με έπιπλα, βιβλία και άλλο εξοπλισμό στοίχισε περίπου 50 χιλιάδες ευρώ» ανέφερε.

Σημείωσε ακόμα πως «η εισήγηση για την δημιουργία του συγκεκριμένου δωματίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας ήταν του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα τον οποίο ευχαριστούμε».

Αναφορικά με τις δράσεις του Συνδέσμου, η Πρόεδρος είπε πως «μετά από συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των σχολείων, παρέχουμε καθημερινώς και για εννέα περίπου μήνες, πρόγευμα σε 45 περίπου μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Λάρνακας. Επίσης υπάρχουν 40 οικογένειες τις οποίες στηρίζουμε επί μονίμου βάσεως, με μηνιαία ψώνια, ενώ άλλες τόσες οικογένειες στηρίζονται από τον Σύνδεσμο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το Δεκαπενταύγουστο».

Ακόμα, συνέχισε η κ. Κατσαρώνα, «τα τελευταία 4 – 5 χρόνια βοηθούμε με τα φροντιστήρια αρκετούς μαθητές που είναι καλοί στα μαθήματα και στοχεύουν να περάσουν σε Πανεπιστήμια.

Σημείωσε ακόμα ότι βάση του Καταστατικού του Συνδέσμου οι μαθητές στους οποίους παρέχεται πρόγευμα και λαμβάνουν βοήθεια για τα φροντιστήρια τους, πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

«Ωστόσο μόλις συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε πλέον και επιλέγονται άλλοι στη θέση αυτών που ενηλικιώνονται» κατέληξε.

