Το νομικό τμήμα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας θα αποφασίσει για τη συνέχεια στην υπόθεση του θανάτου της 42χρονης Γεωργίας η οποία πέθανε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Λάρνακας, έπειτα από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του philenews, το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού παραδόθηκε στη διοίκηση του ΟΚΥπΥ το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Σήμερα διαβιβάστηκε στο νομικό τμήμα του Οργανισμού το οποίο και θα το μελετήσει για να αποφασίσει το κατά πόσον συντρέχουν λόγοι για την διεξαγωγή των οποιωνδήποτε πειθαρχικών ερευνών εναντίον μελών του προσωπικού που βρίσκονταν στο καθήκον κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της Γεωργίας.

Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα θα τύχει μελέτης και από την Αστυνομία η οποία επίσης διεξάγει τη δική της έρευνας έπειτα από σχετική καταγγελία από την οικογένεια της 42χρονης.

Στόχος της αστυνομικής έρευνας βεβαίως, να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικές ευθύνες.