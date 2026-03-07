Στην Κύπρο ο αριθμός των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση εκτιμάται περίπου στις 3000, είπε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του την Παρασκευή, στα εγκαίνια του νέου οικήματος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης από την ίδρυσή του το 1986 εργάζεται σταθερά και ακούραστα σε εθελοντική βάση τόσο για παροχή υπηρεσιών στα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση όσο και για στήριξη των οικογενειών τους.

«Στόχος είναι η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Μέσα από τα προγράμματα του Συνδέσμου, προσφέρεται ουσιαστική βοήθεια προς τους ασθενείς με υπηρεσίες φυσιοθεραπείας/κινησιοθεραπείας, κατ’ οίκον φροντίδας, υπηρεσίες ψυχοσυναισθηματικής και συμβουλευτικής καθοδήγησης, καθώς και κοινωνικών υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατατάσσεται μετά τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον διαβήτη, στις πιο πολυσυζητημένες ασθένειες.

«Υπολογίζεται πως σήμερα πάσχουν από την ασθένεια πάνω από 2.500.000 άνθρωποι παγκοσμίως. Στην Κύπρο ο αριθμός των ασθενών εκτιμάται περίπου στις 3000. Η αυξητική τάση των περιστατικών τα τελευταία χρόνια καθιστά αναγκαία την εφαρμογή προγραμμάτων και υπηρεσιών στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, στα οποία ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης συμμετέχει ενεργά και διαχρονικά», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι το Υπουργείο Υγείας δηλώνει αρωγός σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, την ελάττωση των επεισοδίων, καθώς και τη μείωση και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπλοκών από την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Οι πάσχοντες από τη νόσο βρίσκονται ανάμεσά μας, στο οικογενειακό, φιλικό, ή συναδελφικό περιβάλλον και είναι καθήκον της πολιτείας, όπως κάθε υγιούς και ευημερούσας κοινωνίας, να στηρίξει τις προσπάθειες αυτών των ατόμων να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και τις δραστηριότητές τους στον μέγιστο βαθμό και σε βάθος χρόνου», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η κοινωνική προσφορά και ισότητα στην υγεία αποτελούν αναπόσπαστες αξίες του στρατηγικού προγραμματισμού που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας.

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συγγραφή Εθνικής Στρατηγικής για την πολλαπλή σκλήρυνση και συνεργάζονται στενά με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης για τη συγγραφή του σχεδίου αυτού», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, το Υπουργείο Υγείας στοχεύει στην πολυεπίπεδη και αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς οργανωμένων συνόλων, Συνδέσμων και άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων, όπως είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

«Η συνεργασία προβάλλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υγεία αποτελεί δικαίωμα όλων, έχοντας ως προϋπόθεση την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία του κράτους, της κοινωνίας και των εθελοντικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός συνεχάρη και ευχαρίστησε θερμά τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης που καθημερινά αποδεικνύει με πράξεις αλληλεγγύης, φροντίδας και ελπίδας προς όλους τους συνανθρώπους μας.

«Αυτή η χειρονομία ενισχύει το πολυδιάστατο κοινωφελές έργο του και την ανεκτίμητη προσφορά του. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής των ασθενών, διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε φροντίδες υγείας, άρσης των περιορισμών των επιπτώσεων της νόσου στην κοινωνία μέσω της εφαρμογής κατάλληλων βιώσιμων πολιτικών υγείας προσαρμοσμένων στην τρέχουσα πραγματικότητα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ