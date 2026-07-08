Η υλοποίηση της Β΄και της Γ΄Φάσης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα προωθείται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών έργων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται, το θέμα εξετάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με αντικείμενο την ανασκόπηση της προόδου των αναπτυξιακών έργων του ΟΚΥπΥ, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Μάκη Κεραυνού και Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, καθώς και της ηγεσίας του ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, πέραν των έργων ύψους €128 εκατ. και του έργου στην Πόλη Χρυσοχούς ύψους €17 εκατ., που είχαν καθοριστεί σε προηγούμενη διευρυμένη σύσκεψη, επιβεβαιώθηκε η προώθηση επιπρόσθετων έργων ύψους €61,7 εκατ.

Προστίθεται ότι πρόκειται για συνολική επένδυση με «ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα», η οποία καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες υποδομών του συστήματος υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι η Β΄ και Γ΄ Φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δόθηκαν οδηγίες προς τον ΟΚΥπΥ να συνεχίσει απρόσκοπτα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.