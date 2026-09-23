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Στο 31% υποχώρησε το ποσοστό όσων δεν αθλούνται ποτέ στην Κύπρο. Η έλλειψη χρόνου παραμένει το συχνότερο εμπόδιο για περισσότερη άσκηση.

Περισσότεροι Κύπριοι δηλώνουν ότι αθλούνται συχνά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο λιγότεροι περπατούν τουλάχιστον δέκα συνεχόμενα λεπτά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας.

Αυτά καταγράφει το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για την άθληση και τη σωματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, το 31% των ερωτηθέντων στην Κύπρο απάντησε ότι δεν γυμνάζεται ή δεν κάνει ποτέ κάποιο άθλημα, έναντι 39% στην ΕΕ.

Πρόκειται για μείωση 15 ποσοστιαίων μονάδων στην Κύπρο σε σχέση με το 2022, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 46%. Στην ΕΕ μειώθηκε κατά έξι μονάδες, από 45% σε 39%.

Στην Κύπρο, 14% δηλώνει ότι αθλείται σχεδόν καθημερινά και 41% αρκετές φορές την εβδομάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 9% και 38%. Συνολικά, συχνή άθληση δηλώνει το 55% στην Κύπρο, έναντι 47% στην ΕΕ.

Όταν όμως η ερώτηση αφορά το περπάτημα, η εικόνα αντιστρέφεται. 56% των ερωτηθέντων στην Κύπρο αναφέρει ότι περπατά για τουλάχιστον δέκα συνεχόμενα λεπτά τέσσερις έως επτά ημέρες την εβδομάδα, έναντι 72% στην ΕΕ. Επιπλέον, 12% στην Κύπρο δηλώνει ότι δεν περπατά ποτέ για δέκα συνεχόμενα λεπτά, σε σύγκριση με 4% στην ΕΕ. Η έρευνα καταγράφει τη συχνότητα αυτής της δραστηριότητας, όχι τη συνολική απόσταση που διανύουν οι ερωτηθέντες.

Διαφορά καταγράφεται και στον χρόνο καθιστικής ζωής. Στην Κύπρο, 21% δηλώνει ότι περνά συνήθως οκτώ ώρες και 30 λεπτά ή περισσότερο καθισμένο μέσα στην ημέρα, έναντι 12% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τους ερωτηθέντες που ασκούνται ή έχουν άλλη σωματική δραστηριότητα, η χαλάρωση αποτελεί ιδιαίτερα συχνό κίνητρο στην Κύπρο: την αναφέρει το 62%, έναντι 39% στην ΕΕ. Τη βελτίωση ή διατήρηση της σωματικής υγείας αναφέρει το 55% στην Κύπρο και το 44% στην ΕΕ.

Η έλλειψη χρόνου είναι ο συχνότερος λόγος που εμποδίζει τους ερωτηθέντες να ασκούνται τακτικότερα, με ποσοστό 45% στην Κύπρο και 37% στην ΕΕ. Το κόστος αναφέρει το 14% στην Κύπρο, έναντι 12% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Παρότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν αθλούνται ποτέ μειώθηκε στο 39% σε επίπεδο ΕΕ, η Πορτογαλία καταγράφει 68%, ενώ Ελλάδα και Ρουμανία βρίσκονται στο 66%.

Αντιθέτως, η Φινλανδία και η Δανία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά συχνής άθλησης: σχεδόν καθημερινά γυμνάζεται το 21% και το 20% αντίστοιχα, ενώ σε καθεμία από τις δύο χώρες ένα επιπλέον 59% αθλείται αρκετές φορές την εβδομάδα.

Η έρευνα στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε από τις 14 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2026 και περιλάμβανε 504 συνεντεύξεις. Στο σύνολο της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν 26.421 συνεντεύξεις.