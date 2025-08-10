Μετά από 17 χρόνια αδράνειας, τίθεται επιτέλους σε εφαρμογή η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και το υγραέριο, στους κυπριακούς δρόμους.
Πλέον η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα πιθανόν ατύχημα, όπως η εμπλοκή βυτιοφόρου σε τροχαίο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές, ή ακόμα χειρότερα, να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Παρά το γεγονός ότι ο «Περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004» εγκρίθηκε για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008, η ουσιαστική του ενεργοποίηση ουδέποτε υλοποιήθηκε. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία αφορά τη συμμόρφωση με τη διεθνή Συμφωνία ADR και επιβάλλει αυστηρές τεχνικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, παρέμεινε στα χαρτιά για σχεδόν δύο δεκαετίες.
Σήμερα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχουν εντοπίσει το κενό και πήραν την απόφαση ότι δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος χάριτος. Σύμφωνα με τον Νόμο, η καταληκτική ημερομηνία χρήσης οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Επομένως, η κατάσταση αυτή αλλάζει, καθώς με Διάταγμα που υπέγραψε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, καθορίζεται επίσημα η 8η Αυγούστου 2025 ως η καταληκτική ημερομηνία χρήσης οχημάτων που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας της Συμφωνίας ADR. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οποιοδήποτε βυτιοφόρο ή άλλο όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, θα θεωρείται παράνομο.
Οι προδιαγραφές που ορίζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αμαξώματος και δεξαμενών
– Συμμόρφωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των φρένων
– Ελάχιστο εξοπλισμό ασφαλείας (πυροσβεστήρες, γείωση, σημάνσεις κινδύνου κ.ά.).
– Ο έλεγχος συμμόρφωσης θα διενεργείται από τεχνικά καταρτισμένους φορείς ή εγκεκριμένους ιδιωτικούς οργανισμούς, με την έκδοση Πιστοποιητικού ADR από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, τον επίσημο Φορέα Ελέγχου.
Αλέξης Βαφεάδης: Άμεση εφαρμογή για λόγους οδικής ασφάλειας
Σε δήλωσή του στον «Φ», ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης τόνισε ότι η άμεση εφαρμογή της Συμφωνίας ADR κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους οδικής ασφάλειας: «Η άμεση εφαρμογή της Συμφωνίας ADR κρίθηκε απαραίτητη για να εξασφαλισθεί η οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα ασφαλείας έπρεπε να έχουν ικανοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οποιαδήποτε περίοδος προσαρμογής θα ήταν δικαιολογημένη το 2008. Έχουν όμως περάσει πέραν των 17 χρόνων και ενδέχεται να παραμένουν σε κυκλοφορία οχήματα που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας, γεγονός που δεν είναι αποδεκτό».
Η απόφαση του Υπουργού ουσιαστικά θέτει τέρμα σε μια περίοδο αδικαιολόγητης απραξίας, κατά την οποία οχήματα χαμηλής ή ανύπαρκτης ασφάλειας συνέχιζαν να μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά στους δρόμους της Κύπρου, με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον.
Το στοίχημα πλέον είναι η αυστηρή επιτήρηση της συμμόρφωσης, καθώς και η προσαρμογή των μεταφορέων στα νέα αν και πολυαναμενόμενα δεδομένα, έστω και με καθυστέρηση 17 ολόκληρων χρόνων.