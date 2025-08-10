Μετά από 17 χρόνια αδράνειας, τίθεται επιτέλους σε εφαρμογή η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και το υγραέριο, στους κυπριακούς δρόμους.

Πλέον η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα πιθανόν ατύχημα, όπως η εμπλοκή βυτιοφόρου σε τροχαίο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές, ή ακόμα χειρότερα, να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παρά το γεγονός ότι ο «Περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2004» εγκρίθηκε για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008, η ουσιαστική του ενεργοποίηση ουδέποτε υλοποιήθηκε. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία αφορά τη συμμόρφωση με τη διεθνή Συμφωνία ADR και επιβάλλει αυστηρές τεχνικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές στα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, παρέμεινε στα χαρτιά για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σήμερα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχουν εντοπίσει το κενό και πήραν την απόφαση ότι δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος χάριτος. Σύμφωνα με τον Νόμο, η καταληκτική ημερομηνία χρήσης οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Επομένως, η κατάσταση αυτή αλλάζει, καθώς με Διάταγμα που υπέγραψε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, καθορίζεται επίσημα η 8η Αυγούστου 2025 ως η καταληκτική ημερομηνία χρήσης οχημάτων που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας της Συμφωνίας ADR. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οποιοδήποτε βυτιοφόρο ή άλλο όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, θα θεωρείται παράνομο.

Οι προδιαγραφές που ορίζονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: