Σε ανανέωση της διπλής προειδοποίησης για ακραία υψηλές θερμοκρασίες προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Ειδικότερα, το Τμήμα αναφέρει ότι κίτρινη προειδοποίηση θα ισχύει από τις 10 μ.μ. της Κυριακής ως τις 9 π.μ. της Δευτέρας, 11 Αυγούστου. Επιπλέον, σημειώνει ότι πορτοκαλί ειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 π.μ. ως τις 5 μ.μ. της Δευτέρας.

Για την αυριανή ημέρα, το Τμήμα προσθέτει ότι η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Τμήμα, την Κυριακή οι θερμοκρασίες στο νησί διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, προσθέτοντας ότι δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή τόσο για την αποψινή βραδιά όσο και για την αυριανή ημέρα.