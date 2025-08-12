Διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται η ποινή που επιβλήθηκε στον Κενάν Αγιάζ από γερμανικό δικαστήριο καθώς και η εκτέλεσή της στην Κύπρο, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Το διάταγμα εκδόθηκε μετά από ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του ίδιου του υπουργού Μάριου Χαρτσιώτη. Το διάταγμα που εκδόθηκε αναμένεται ότι θα σταλεί άμεσα στη Γερμανία, ώστε να διευκολύνει την παράδοση του Αγιάζ στην κυπριακή Αστυνομία για την μεταφορά του στην Κύπρο.

Το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναγνώριση της απόφασης του Γερμανικού Δικαστηρίου, υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, με στόχο ο Κούρδος να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στην Κύπρο. Υπήρχε βάσει του νόμου περιθώριο ενός μήνα για την έκδοση του διατάγματος, ωστόσο, έγιναν διευθετήσεις για άμεση έκδοσή του ώστε να διευκολυνθούν τα πράγματα για την επιστροφή του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, δεδομένου ότι τα Δικαστήρια αυτό το διάστημα υπολειτουργούν λόγω θερινών διακοπών.

Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή, δηλαδή η έκδοση του διατάγματος, ήταν προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η διαδικασία έλευσης του Κενάν στην Κύπρο ώστε να εκτίσει εδώ την ποινή του. Στον Κούρδο «μαχητή της ελευθερίας» όπως τον χαρακτηρίζει το Παρατηρητήριο για τη δίκη του, το τριμελές Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χανσεάτης, στο Αμβούργο του είχε επιβάλει τον περασμένο Σεπτέμβριο ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών.

Αυτός άκουσε την ποινή του, στη βάση της μοναδικής κατηγορίας που υπήρχε εναντίον του, της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο Κενάν Αγιάζ συνελήφθη στην Κύπρο μετά από αίτημα των γερμανικών Αρχών. Κρατήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να περατωθούν οι διαδικασίες έκδοσής του και στη συνέχεια παραδόθηκε στις γερμανικές Αρχές για τη δίκη του.

Τώρα αναμένεται ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στη Γερμανία, Κύπριοι αστυνομικοί θα μεταβούν στην χώρα για να παραλάβουν και να μεταφέρουν τον Αγιάζ στην Κύπρο ώστε να οδηγηθεί στις φυλακές για έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.