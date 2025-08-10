Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επίσημο αίτημα για την αναγνώριση και εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον Κενάν Αγιάζ από γερμανικό δικαστήριο, με στόχο να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στην Κύπρο. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου για τη Δίκη του Κενάν Αγιάζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ενέργεια αυτή αποτελεί «το πρώτο βήμα για την τήρηση τόσο των νομικών υποχρεώσεων όσο και του ηθικού χρέους» απέναντι στον Αγιάζ, τον οποίο χαρακτηρίζει «αγωνιστή της ελευθερίας». Η ανακοίνωση αποδίδει «θετικό πρόσημο» στην πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη, επισημαίνοντας ότι ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κοινωνίας και κινήθηκε «θεσμικά και γρήγορα» για να διασφαλίσει την επιστροφή του Αγιάζ στην Κύπρο.

Το Παρατηρητήριο καλεί τη δικαστική εξουσία να επισπεύσει την αναγνώριση της απόφασης, επικαλούμενο το ημικατεχόμενο καθεστώς της Κύπρου και την ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της ελευθερίας ενός πολιτικού πρόσφυγα που είχε βρει άσυλο στο νησί.

«Τυχόν παράταση της καθυστέρησης στην επιστροφή του Κενάν στην φιλόξενη Κύπρο όχι μόνο

παρατείνει την άδικη κράτησή του στη Γερμανία, αλλά και υπονομεύει τις αρχές του κράτους

δικαίου και την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν συνέχεια ενός

αγώνα που βλέπει την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν ως αλληλένδετους στόχους.

Το κοινό αυτό όραμα το εξέφρασε με τη ζωή και τη θυσία του ο Θεόφιλος Γεωργιάδης», καταλήγει η ανακοίνωση.