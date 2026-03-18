Τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» επισκέφθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κώστας Φυτιρής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την Ελληνική Κυβέρνηση και το πλήρωμα του πολεμικού ναυτικού.

Με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση επισκέπτομαι τη φρεγάτα “ΚΙΜΩΝ”, η οποία φέρει ένα όνομα βαριάς ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τον Ελληνισμό και τη θάλασσα.

Ο Κίμων, που συνέδεσε τη δράση του με την ασφάλεια και την ελευθερία της Κύπρου, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στρατηγικής διορατικότητας και ναυτικής ισχύος. Σήμερα, το πλοίο που φέρει το όνομά του συνεχίζει αυτή την παράδοση, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ως Έλλην Κύπριος Υπουργός, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τα πληρώματα των Πολεμικών πλοίων του ΠΝ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερινά.

Ως παλαιός αξιωματικός του Ναυτικού, αισθάνομαι υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση, βλέποντας να παραμένουν ζωντανές οι αξίες που διαμορφώνουν τους Αξιωματικούς του Ναυτικού:

Τιμή, πειθαρχία, αδελφικότητα και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή.

Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι υπηρετείτε με ήθος και αποφασιστικότητα.

Καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και πάντα επιτυχίες στην αποστολή σας