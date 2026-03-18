Ως μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί συναινετική λύση για το θέμα των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, η Επιτροπή Νομικών της Βουλής, θα συνέλθει σε νέα έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή 20 Μαρτίου, για να επανεξετάσει τα σχετικά νομοσχέδια.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες ώστε να βρεθούν τα 2/3 των βουλευτών που μεταφράζονται σε 38 ψήφους, που χρειάζονται για να περάσει η τροποποίηση του Συντάγματος, με την οποία δίνεται απ’ ευθείας το δικαίωμα στον Γενικό Εισαγγελέα να εγκρίνει αιτήματα της ΚΥΠ για παρακολουθήσεις όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, χωρίς την προέγκριση δικαστή.

ΚΥΠ, Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και μέλη της Επιτροπής Νομικών που τάσσονται υπέρ της τροποποίησης, ανέλαβαν ρόλο διαμεσολαβητή ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΑΚΕΛ και να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ακόμη και σήμερα το κόμμα της Αριστεράς διεμήνυσε πως όπως είναι το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να το ψηφίσει.

Έχει εξηγηθεί ότι οι αντιρρήσεις του ΑΚΕΛ δεν αφορούν το πρόσωπο του νυν Γενικού Εισαγγελέα, αλλά για το γεγονός ότι θα δίνεται η εξουσία χωρίς δικαστικό έλεγχο, σε ένα άτομο να εγκρίνει αιτήματα που θ’ αφορούν παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας, με βάση υποψίες ή και πληροφορίες περί τρομοκρατίας ή απειλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, βουλευτές του ΑΚΕΛ ανέφεραν σε όσους τους προσέγγισαν για αλλαγή στάσης, ότι για να χρησιμοποιηθεί μια μαρτυρία στο Δικαστήριο θα απαιτηθεί διάταγμα από δικαστή για παρακολουθήσεις τηλεφώνων, οπόταν ότι έγινε προηγουμένως με την γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Δικαστήριο.

Το νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 17 του Συντάγματος που θα δίνει εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να εγκρίνει γραπτώς παρακολουθήσεις τηλεφώνων, βρίσκεται στην ατζέντα της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση αύριο Πέμπτη, αναμένεται όμως ότι θα ζητηθεί αναβολή της ψήφισης ή απόρριψής του, μέχρι να περατωθούν οι εν εξελίξει διεργασίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας πληροφορίες μας, την Παρασκευή θα συζητηθούν και τα δύο νομοσχέδια που αφορούν στο έργο της ΚΥΠ αλλά και τον τρόπο που θα γίνονται οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (τεχνικά μέσα που πρέπει να διαθέτουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων) καθώς και τις ποινές που προβλέπονται για αυθαιρεσίες είτε από πλευράς παρόχων είτε από πλευράς Αστυνομίας ή ΚΥΠ. Η ψήφιση των δύο αυτών νομοσχεδίων πρέπει να θεωρείται σίγουρη με κάποιες τροποποιήσεις που θα επέλθουν.