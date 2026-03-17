Αγώνα δρόμου κάνουν Υπουργείο Δικαιοσύνης και η διοίκηση της ΚΥΠ για να ψηφιστεί η νέα νομοθεσία για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ιδιαίτερα η αλλαγή του Συντάγματος, ώστε να δίνονται εξουσίες στον Γενικό Εισαγγελέα να εξουσιοδοτεί την ΚΥΠ για την καταγραφή συνομιλιών για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων της Δημοκρατίας.

Το επίμαχο νομοσχέδιο αναμένεται ότι θα οδηγηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση, ωστόσο δεν αποκλείεται να ζητηθεί αναβολή ώστε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες ώστε να ψηφιστεί τελικά το νομοσχέδιο είτε όπως είναι διαμορφωμένο είτε με αλλαγές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, έχει διαμηνύσει στους εμπλεκόμενους πως είναι ανοικτός για συζητήσεις ώστε να βρεθεί φόρμουλα και να ψηφιστεί η νομοθεσία, με απώτερο σκοπό να προστατευθεί η χώρα μας από απειλές εντός και εκτός.

Όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο ΑΚΕΛ, αφού χωρίς τις ψήφους των βουλευτών του δεν περνά η τροποποίηση του Συντάγματος, για την οποία απαιτούνται 38 ψήφοι. Το κόμμα έχει τοποθετηθεί ήδη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Νομικών, πως αν παραμείνει όπως είναι με την πρόνοια για την παροχή εξουσιών στον Γενικό Εισαγγελέα μόνο, δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Με δεδομένο ότι ο αρμόδιος υπουργός είναι ανοικτός για αλλαγές στο νομοσχέδιο, ώστε αυτό τελικά να ψηφιστεί, ίσως να αναζητηθεί άλλη φόρμουλα που να ικανοποιείται το ζητούμενο που είναι η παροχή των όπλων στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ώστε να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια και τη Δημοκρατία από έξωθεν και όχι μόνο απειλές.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνάντηση του διοικητή της ΚΥΠ με βουλευτές του ΑΚΕΛ σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν για το έργο που επιτελεί και κυρίως για τον τρόπο δράσης της ώστε να προστατεύει τα συμφέροντα της Δημοκρατίας. Στο τραπέζι βρίσκεται εισήγηση για διορισμό Επιτροπής που να μελετά και να εγκρίνει τα αιτήματα της ΚΥΠ, είτε ενεργώντας μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα είτε χωρίς, ή να προστεθεί ακόμη ένα πρόσωπο μαζί με τον Εισαγγελέα που θα εγκρίνουν τις ενέργειες της Υπηρεσίας. Ούτως ή άλλως στην περίπτωση που μια παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε συλλήψεις και διώξεις, τότε θα πρέπει να ζητείται έγκριση από δικαστή, ώστε να παρέχεται πλέον το δικαίωμα στον ερευνώμενο να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Αυτό που ζητείται τώρα είναι να διευκολύνεται η ΚΥΠ όταν πρόκειται να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους, να εξασφαλίζει έγκριση άμεσα και τάχιστα χωρίς την εμπλοκή δικαστή, κάτι που ενδεχομένως να χρειάζεται χρόνο και πιθανόν λόγω εμπλοκής πρωτοκολλητείων να υπάρχουν φόβοι για διαρροές.

Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως, αυτή τη στιγμή λόγω και του πολέμου στο Ιράν και τις απειλές ή τους κινδύνους που υπάρχουν, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι διαδικασίες προς την ΚΥΠ, ώστε το κράτος να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προστασία των συμφερόντων του και μεταξύ αυτών είναι και οι παρακολουθήσεις προσώπων που ενδεχομένως να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Το πώς θα γίνει αυτό επαφίεται στην Κυβέρνηση και τη Βουλή να βρει τον τρόπο με συναινετικές λύσεις.