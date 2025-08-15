Σε τραγωδία εξελίχθηκε η θαλάσσια εξόρμηση 30χρονου άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στην περιοχή Λέμπας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, γύρω στις 7:30μμ ο νεαρός, που βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ομοεθνείς του, εισήλθε μόνος του στη θάλασσα. Λίγα λεπτά αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το ΤΑΕ Πάφου.