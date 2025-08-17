Επιχείρηση διάσωσης στη Λάρνακα, με την κινητοποίηση σκαφών και ελικοπτέρου, με σκοπό να εντοπιστεί αγνοούμενο χειριστή jetski στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σήμερα (17 Αυγούστου 2025) στις 13:40 ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά από λήψη πληροφορίας η οποία αφορούσε σε αγνοούμενο χειριστή jetski στη θαλάσσια περιοχή Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά την επιχείρηση το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας καθώς και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου.

Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 14:25 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.