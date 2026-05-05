Σ’ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Λάρνακας εξελίσσεται η αναγραφή συνθημάτων από οργανωμένους οπαδούς ομάδων, κυρίως της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Την απαράδεκτη αναγραφή συνθημάτων από οπαδούς της Ανόρθωσης σε φοίνικες στο παραλιακό μέτωπο της λεωφόρων Αθηνών πριν από δύο χρόνια, μιμήθηκαν αυτοί της ΑΕΚ που είχαν το θράσος να γράψουν συνθήματα και εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου, στον οποίο βρίσκεται το αρχαίο λιμάνι Κιτίου.

Οι ανεγκέφαλοι έγραψαν συνθήματα με σπρέι σε πάροδο αλλά και επί της πολυσύχναστης οδού Κιλκίς, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακα και δίπλα από το οίκημα της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα βανδάλισαν μεγάλους φοίνικες που βρίσκονται μπροστά από το μνημείο προς τιμή του Σαββάκη Σάββα Κυριάκου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Τούρκους το 1974. Επιπρόσθετα, έγραψαν συνθήματα σε όλους τους κάδους ανακύκλωσης, αλλά και στις σημάνσεις τροχαίας που βρίσκονται σε μικρό κυκλικό κόμβο. Δυστυχώς, όμως, δεν έμειναν μέχρι εκεί. Εισήλθαν παράνομα στον περιφραγμένο χώρο, στον βρίσκεται το ανεκτίμητης αξίας αρχαίο λιμάνι Κιτίου και έγραψαν πολλά συνθήματα σε μεγάλο τοίχο. Από το εύρος των συνθημάτων γίνεται αντιληπτό πως οι ανόητοι χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να ολοκληρώσουν ανενόχλητοι το απαράδεκτο «έργο» τους.

Το θέμα φέρνει ξανά στο φως το ζήτημα της ατιμωρησίας των οπαδών, αλλά και την ανάγκη λήψης μέτρων τόσο από την Αστυνομία όσο κι από τις ίδιες τις ομάδες. Στη Λάρνακα οι ανόητοι στοχεύουν καθημερινά δημόσιους χώρους, πάρκα, σημάνσεις τροχαίας, τοίχους σπιτιών και πλέον και τα μνημεία της πόλης.

Δεν έκρυψε την οργή και την αγανάκτησή του μιλώντας στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας. «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι τα συνθήματα από τους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων. Έφτασαν σε απροχώρητα επίπεδα και σκεφτόμαστε τι να κάνουμε. Δεν είναι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι σ’ όλη την πόλη, δεν σέβονται τίποτα», σημείωσε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας πως το θέμα τέθηκε επανειλημμένα στην Αστυνομία, ενώ προγραμματίζεται σύσκεψη και με τις ίδιες τις ομάδες. «Κάνουμε διάφορες σκέψεις όπως ν’ αυξήσουμε τον φόρο θεάματος στις ομάδες, ώστε να κάνουμε μόνιμο συνεργείο για να καθαρίζει τα συνθήματα. Εμείς θα θέλαμε να γίνει κι ένα ειδικό κλιμάκιο από την Αστυνομία, για να συλληφθούν άτομα που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Λάρνακας έκανε λόγο για τεράστιο κόστος για τον δήμο που ανέρχεται ετησίως σε πολλές χιλιάδες ευρώ. «Θέλουμε μόνιμα 4 με 5 άτομα μόνο για να σβήνουν συνθήματα και το θέμα είναι πως τα σβήνουμε και την επόμενη ημέρα τα ξαναγράφουν. Είναι σαν να μην κάναμε τίποτα, το κάνουν σκόπιμα. Είναι άδικος ο κόπος μας. Μιλούμε για μόνιμες ομάδες οπαδών που γυρίζουν την πόλη και γράφουν συνθήματα».