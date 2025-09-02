Νέο σοκαριστικό περιστατικό επίθεσης σκύλου σε ανήλικο καταγράφεται και πάλι στην επαρχία Λεμεσού, με την Αστυνομία και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν. Θύμα, κοριτσάκι μόλις δύο ετών, το οποίο δέχθηκε επίθεση από σκύλο κατά τη διάρκεια οικογενειακής εξόρμησης στους καταρράκτες του Φοινιού. Ο σκύλος ανήκει σε 24χρονη, η οποία βρισκόταν στο σημείο και ακολούθως συνελήφθη από τις Αρχές. Το ζώο, που δεν έφερε λουρί, κατασχέθηκε και τέθηκε από την πρώτη στιγμή υπό φύλαξη σε ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι κτηνιατρικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», η Αστυνομία ζήτησε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να γνωματεύσουν για τον σκύλο τόσο ως προς τη φυλή αλλά και για το εάν έχει επιθετικές τάσεις. Αν και οι πρώτες ενδείξεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκύλος φέρει μικροτσίπ και είναι καταχωρημένος στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως American Staffordshire (Αμερικανικό Σταφορντσάιρ), φυλή με κοινή καταγωγή και πολλές ομοιότητες με το Πιτ Μπουλ, το οποίο συγκαταλέγεται στις απαγορευμένες ράτσες.

Αρμόδια πηγή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφερε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο σκύλος είναι πράγματι απαγορευμένης φυλής και έχει δηλωθεί ψευδώς ως άλλη, τότε θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις.

Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και χθες το μεσημέρι αφέθηκε ελεύθερη αφού πρώτα κατηγορήθηκε γραπτώς για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Δικαστηρίου για αμελείς απερίσκεπτες πράξεις βάσει του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα και για ανεπιτήρητο σκύλο βάσει του άρθρου 18(3) του Περί Σκύλων Νόμου. Εάν, ωστόσο, από τη γνωμάτευση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προκύψει ότι ο σκύλος ανήκει σε απαγορευμένη φυλή ή προκύψουν άλλα ζητήματα, τότε θα προστεθούν επιπλέον κατηγορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής (31/8), όταν λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για επίθεση σκύλου σε ανήλικο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το δίχρονο κορίτσι είχε δεχθεί δαγκώματα στα κάτω άκρα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία. Οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά τραύματα στα πόδια, τα οποία απαιτούσαν συρραφή, ενώ το παιδί παραμένει για νοσηλεία, λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.