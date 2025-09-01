Σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης κρατείται από χθες ο σκύλος που επιτέθηκε στο δίχρονο κοριτσάκι στους καταρράκτες του Φοινιού. Ο σκύλος, που ανήκει σε 24χρονη η οποία συνελήφθη, δεν έφερε λουρί.

Όπως πληροφορείται το philenews, η Αστυνομία ζήτησε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εξετάσουν τον σκύλο και να γνωματεύσουν για τη φυλή του, καθώς και για το εάν έχει επιθετικές τάσεις. Ο σκύλος, όπως μας αναφέρθηκε, βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης (ξενοδοχείο ζώων) και εντός της ημέρας λειτουργός αναμένεται να τον εξετάσει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκυλί φέρει μικροτσίπ και είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα ως φυλή American Staffordshire (Αμερικανικό Σταφορντσάιρ). Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει κοινούς προγόνους με το Πιτ μπουλ και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο σκύλος ανήκει σε απαγορευμένη φυλή και έχει δηλωθεί ως άλλη, τότε θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Το σίγουρο ωστόσο όπως μας επισημάνθηκε είναι πως η 24χρονη ιδιοκτήτριά του θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη, για το αδίκημα των για αμελών και απερίσκεπτων πράξεων.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 11 π.μ. της Κυριακής λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τραυματισμό παιδιού από σκύλο, σε περιοχή του χωριού Φοινί.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε ότι το παιδί, κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών, δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε από σκύλο.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στα πόδια, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως εκτός κινδύνου.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση η 24χρονη κηδεμόνας του σκύλου, η οποία βρισκόταν στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.