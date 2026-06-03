Σοκ έχει προκαλέσει στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ το διπλό έγκλημα που διέπραξε ο 22χρονος παράνομος μετανάστης Ρόνι Γιαχίρ Αλβαρένγκα Ριβέρα από το Ελ Σαλβαδόρ.

Αρχικά ο Ριβέρα, ο οποίος, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ήταν σε κατάσταση ψυχικής διαταραχής, μαχαίρωσε 50 φορές την γειτόνισσά του στην πολυκατοικία που διέμενε επειδή τα τακούνια της έκαναν πολύ θόρυβο.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την γειτόνισσά του Έντι Ρακέλ Χερνάντεζ Καστίγιο στις 30 Απριλίου επειδή ο θόρυβος που έκανε τον «τρέλανε» στο υπόγειο στο οποίο διέμενε.

🚨2 MORE SANCTUARY STATE KILLINGS: Illegal Alien from El Salvador just arrested for murdering 2 women in 2 separate attacks on Long Island, stabbing them both to death.@GovKathyHochul is directly responsible.



She harbored Rony Yahir Alvarenga Rivera. pic.twitter.com/yAmZw7kwaG — Dapper Detective (@Dapper_Det) May 3, 2026

«Είπε ότι ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκανε, φορώντας ψηλοτάκουνα και μιλώντας δυνατά στο τηλέφωνο. Όταν συνελήφθη, τα ρούχα του ήταν γεμάτα αίματα» είπε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Νασάου, Αν Ντόνελι.

Σύμφωνα με την ίδια ο 22χρονος είπε, επίσης, στους αστυνομικούς πως επειδή ήξερε ότι θα τον έπιαναν για τη δολοφονία, σχεδίασε μια δεύτερη θανατηφόρα επίθεση.

Στόχος του έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Μαΐου η 42χρονη μητέρα τριών παιδιών και συνάδελφό του σε Wendy’s, Άνα Μαρία ντε Αγκίλα Κόρντοβα, την οποία περίμενε για μισή ώρα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων πριν να της επιτεθεί όταν εκείνη βγήκε να μαζέψει τα σκουπίδια.

Ο Ριβέρα φέρεται να «τσακώθηκε» με την Κοροντόβα και να ένιωσε «ασεβής» από αυτήν, και τελικά τη μαχαίρωσε πάνω από 30 φορές. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία στις 3 τα ξημερώματα λέγοντας «σκότωσα κάποιον απόψε».

Ο Ριβέρα, ο οποίος είχε μπει παράνομα στις ΗΠΑ ως ασυνόδευτος 12χρονος το 2016, δήλωσε αθώος στο δικαστήριο που οδηγήθηκε την Τρίτη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία πρώτου και δεύτερου βαθμού και άλλες κατηγορίες.

protothema.gr