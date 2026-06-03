Ιστορία έγραψε η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας, καθώς έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη στη χώρα της που ολοκλήρωσε στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιώντας άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η κληρονόμος του ισπανικού θρόνου, ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτισμού στη Μούρθια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.

Η 20χρονη Λεονόρ πραγματοποίησε με επιτυχία πολλά άλματα, συμπεριλαμβανομένου ενός νυχτερινού άλματος τον Μάιο, προκειμένου να κερδίσει το σήμα Cazador Paracaidista και μαζί με 50 άλλους δόκιμους.

Οι πτώσεις με αλεξίπτωτο ήταν μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης της Λεονόρ στη Γενική Ακαδημία Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (AGA) στην οποία βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο έτος της εκπαίδευσης αξιωματικών.

Ως κόρη του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, η Λεονόρ είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του ισπανικού θρόνου και θα γίνει αρχηγός των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων όταν ανέβει στον θρόνο.

Η Λεονόρ αρχικά μπήκε στην Ακαδημία Στρατού στη Σαραγόσα σε ηλικία 17 ετών, προτού καταταγεί στο Ναυτικό για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που διήρκεσε αρκετούς μήνες, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία.

Στρατιωτικές πηγές περιγράφουν την 20χρονη πριγκίπισσα ως ντροπαλή, ψύχραιμη, συνετή, αποφασιστική και καλά οργανωμένη προσθέτοντας ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

protothema.gr