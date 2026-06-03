Δεκάδες επαναλαμβανόμενα χτυπήματα από μαχαίρι και… δαγκωματιές αποκαλύπτει η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 39χρονης Βασιλικής από την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Κορίνθου, Νίκου Κωττακίδη, διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα, ενώ τρία από αυτά -δύο στο στήθος και ένα στην πλάτη- θεωρούνται θανατηφόρα. Επιπλέον καταγράφηκαν περίπου 15 επιφανειακά αμυντικά τραύματα, καθώς και τραυματισμοί σε λαιμό και σαγόνι.

Δολοφονικό αμόκ

Η 39χρονη εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, με το μαχαίρι στο αριστερό της χέρι, παρότι ήταν δεξιόχειρας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για σκηνοθεσία του δράστη, ώστε να υποστηριχθεί η εκδοχή που παρουσίασε στις Αρχές ότι δέχθηκε επίθεση! Ένα στοιχείο που προκαλεί ανατριχίλα, μαζί με τα ερωτήματα για τα κοριτσάκια και το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να κοιμηθούν βαριά και να μην ακούσουν τίποτα.

Ο καβγάς με αφορμή ένα sms, παθολογική η ζήλια του δράστη

Αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να είχε ανταλλάξει ή λάβει κάποιο μήνυμα το βράδυ του εγκλήματος, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την οργή του δράστη που ζήλευε παθολογικά την 39χρονη και, σύμφωνα με μαρτυρίες, την καταπίεζε σε κάθε έκφανση της ζωής της.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες ο γυναικοκτόνος -Στον ανακριτή την Παρασκευή

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή.

Καταγγελίες για έντονη ζήλια -Σε εμβρυϊκή στάση εντοπίστηκε η 39χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 39χρονης, ο σύζυγος τη ζήλευε έντονα και ενοχλούνταν από αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλη γυναίκα που τη γνώριζε ανέφερε ότι η άτυχη γυναίκα είχε απευθυνθεί σε Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της με πρόθεση διαζυγίου, ενώ εκείνος επιχειρούσε να επανασυνδεθούν.

Παιδοψυχολόγοι έχουν αναλάβει τα δύο παιδιά -Μυστήριο γύρω από φάρμακα χωρίς συνταγογράφηση

Το έγκλημα σημειώθηκε ενώ τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Τα παιδιά παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους και έχουν υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκε καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς ιατρική συνταγή, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω τοξικολογικών ελέγχων, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

iefimerida.gr