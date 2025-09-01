Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών και 8 μηνών σημειώθηκε χθες σε καταρράκτες στο Φοινί.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κοριτσάκι, φέρει τραύματα στα πόδια, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση η 24χρονη κηδεμόνας του σκύλου, η οποία βρισκόταν στην περιοχή όπου έγινε το περιστατικό.

Αναμένεται η εξέταση του σκύλου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πλατρών συνεχίζει τις εξετάσεις.

Με βάση το Νόμο οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις

1.Άδεια Κατοχής Σκύλου:

-Ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει άδεια κατοχής σκύλου από την Τοπική Αρχή.

-Ισχύει για όλους τους σκύλους άνω των 3 μηνών.

2.Ασφαλής Φύλαξη – Περίφραξη:

-Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή του σκύλου.

-Ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο και ασφαλές χώρο.

3.Οδήγηση με Λουρί

-Σε δημόσιους χώρους ο σκύλος πρέπει να είναι υποχρεωτικά δεμένος με λουρί.

-Για σκύλους επικίνδυνων φυλών ή μεγάλου μεγέθους, οι Αρχές μπορούν να ζητούν και χρήση φίμωτρου.

4.Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη:

-Οφείλει να φροντίζει για την υγεία, εμβολιασμό και σήμανση (μικροτσίπ) του σκύλου.

-Ο ιδιοκτήτης φέρει ποινική και αστική ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλεί ο σκύλος.

-Εκπαίδευση , κοινωνικοποίηση και βασική εκπαίδευση του ζώου , ειδικά αν ανήκει σε φυλές με έντονα ένστικτα φύλαξης.

5.Ειδικές Πρόνοιες για Επικίνδυνες Φυλές:

-Ο νόμος προβλέπει ειδικούς όρους κατοχής, φύλαξης και άδειας.

-Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαγορεύεται η κατοχή συγκεκριμένων φυλών χωρίς ειδική άδεια.