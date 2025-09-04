Τιμητική διάκριση στον Καναδά έλαβε ο Κύπριος ερευνητής Στέλιος Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, το Royal Society of Canada (RSC) ανακοίνωσε την εκλογή 102 νέων μελών του ως Ακαδημαϊκών – ανάμεσά τους και ο Στέλιος Γεωργιάδης – αναγνωρίζοντας την εξαιρετική τους συμβολή στην έρευνα και τη γνώση. Η διάκριση αυτή θεωρείται η ανώτατη τιμή στον χώρο των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και των Θετικών Επιστημών.

Ο Στέλιος Γεωργιάδης, Διευθυντής του Offord Centre for Child Studies του Πανεπιστημίου McMaster, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα για τον αυτισμό. Οι καινοτόμες και βραβευμένες μελέτες κοόρτης που έχει αναπτύξει προώθησαν την κατανόηση των συμπτωμάτων και των εκβάσεων του αυτισμού, οδηγώντας στην εφαρμογή εξατομικευμένων προσεγγίσεων στις υπηρεσίες και την υποστήριξη ατόμων με αυτισμό. Με την ηγεσία του και την τεκμηριωμένη υπεράσπιση δικαιωμάτων, έχουν ωφεληθεί χιλιάδες Καναδοί που ζουν με αυτισμό. Ο καθοριστικός του ρόλος συνέβαλε στη δημιουργία του Προγράμματος Αυτισμού του Οντάριο και της Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό.

Παράλληλα, το RSC υποδέχεται 59 νέα μέλη στο Κολλέγιο Νέων Επιστημόνων, Καλλιτεχνών και Δημιουργών. Πρόκειται για ερευνητές και δημιουργούς που, σύμφωνα με το ίδιο, ενισχύουν τη διαγενεακή ικανότητα αντιμετώπισης μεγάλων προκλήσεων και αξιοποίησης νέων ευκαιριών, ιδιαίτερα σε αναδυόμενους τομείς.