Γραμματέας που χειρίστηκε επιστολή εκ μέρους του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και πρώην διευθυντής της Βουλής, Σωκράτης Σωκράτους, θα καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης για την υπόθεση πολιτογραφήσεων με κατηγορούμενους τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάννη.

Η επιστολή είχε σταλθεί σε αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο κ. Συλλούρης, με τον τότε Πρόεδρο να τους δίνει εξουσίες προκειμένου να ενεργήσουν με τρόπο ώστε να προσελκύσουν ξένους επενδυτές στο νησί μας μετά και την κατάρρευση της οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης, δικηγόρος του τέως Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, θα καλέσει τους δυο αυτούς μάρτυρες προς υπεράσπιση του πελάτη του, μεταξύ των οποίων η γραμματέας που ανέλαβε την σύνταξη κι αποστολή της εν λόγω επιστολής. Ο κ. Σωκράτους ως αξιωματούχος της Βουλής είχε γνώση μέσω e-mail για κάποιες συναντήσεις που έκανε στο εξωτερικό ο κ. Συλλούρης.

Εδώ να σημειωθεί ότι η κατηγορούσα Αρχή, η οποία στην υπόθεση εκπροσωπείται από την ανώτερη δικηγόρο της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, κατά την ακροαματική διαδικασία είχε παρουσιάσει οπτικό υλικό που παρουσίαζε τον κ. Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία ανάπτυξης γης, Χριστάκη Τζιοβάννη, μαζί με επενδυτές

Στη σημερινή διαδικασία το Κακουργιοδικείο ασχολήθηκε με αίτημα του κ. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ζήτησε αναβολή, αφού όπως εξήγησε, οι δυο προαναφερθέντες μάρτυρες δεν ήταν σε θέση να παρουσιαστούν σήμερα. Αντίθετα, ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Τζιοβάννη, Γιώργος Παπαϊωάννου, ήταν σε θέση σήμερα να κλητεύσει μάρτυρες (ανάμεσά τους η θυγατέρα του κ. Τζιοβάννη, καθώς και πρόσωπο που εργοδοτείται από τον τελευταίο). Ωστόσο, το τριμελές δικαστικό σώμα μετά από σύντομη διακοπή αποφάσισε να αναβάλει τη δικάσιμο για την προσεχή Πέμπτη.

Θυμίζουμε ότι σε προηγούμενη δικάσιμο το Κακουργιοδικείο, αφού πρώτα άκουσε την μαρτυρία από πλευράς κατηγορούσας Αρχής, έκρινε πως υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση σε βάρος των κατηγορουμένων.