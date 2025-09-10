Αν σας έτυχε να διερωτηθείτε «γιατί δεν υπάρχει φωτισμός σε κάποιες εισόδους και εξόδους αυτοκινητοδρόμων, με κίνδυνο να προκληθούν ατυχήματα», δεν είστε οι μόνοι. Το θέμα εξετάστηκε και από το υπουργείο Μεταφορών, το οποίο προωθεί ήδη τον ηλεκτροφωτισμό σε 11 εισόδους και εξόδους αυτοκινητοδρόμων ενώ προγραμματίζει τον ηλεκτροφωτισμό και σε άλλες εισόδους/εξόδους.

Ο φωτισμός αφορά τους κόμβους Λυμπιών, Ζυγίου και Χοιροκοιτίας-Καλαβασού, Παρεκκλησιά, Μουταγιάκκα, Άγιος Τύχωνας και Ακτή Κυβερνήτη, Κόρνου, Αναρίτας (δρόμος Β6) μέχρι το αεροδρόμιο Πάφου (Ε603) και Πύλας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, σε όλο το οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων (κόμβους και νησίδες) υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι λαμπτήρες τύπου LED σε ποσοστό 90-95%.

Το θέμα της απουσίας φωτισμού σε κόμβους αυτοκινητοδρόμων ήγειρε ο βουλευτής Λάρνακας κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης με ερώτηση τους προς τον υπουργό Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος απαντώντας αναφέρει και τα εξής:

Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ), έδωσαν προτεραιότητα για ηλεκτροφωτισμό σε 11 εισόδους και εξόδους αυτοκινητοδρόμων και σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακολουθήσουν και άλλες.

Συγκεκριμένα, για την ηλεκτροφώτιση των κόμβων Λυμπιών, Ζυγίου και Χοιροκοιτίας-Καλαβασού, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του Έργου και ο διαγωνισμός για την κατασκευή του εν λόγω έργου προκηρύχθηκε στις 17/3/2025. Λόγω ότι, η χαμηλότερη οικονομικά προσφορά που υποβλήθηκε ήταν κατά 26% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος Δημοσίων Έργων το Συμβούλιο Προσφορών απέρριψε την πρόταση για κατακύρωση. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει επαναπροκηρύξει το έργο στις 24 Ιουλίου 2025. Σημειώνεται ότι το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται να είναι της τάξεως των €2.2 εκατ. συν Φ.Π.Α, από τα οποία, €1.7 εκατ. είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ταμείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF).

Για τέσσερις κόμβους (Παρεκκλησιά, Μουταγιάκκα, Άγιος Τύχωνας και Ακτή Κυβερνήτη) αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου 2025, να σταλούν οι ηλεκτρολογικές μελέτες των κόμβων από το Τμήμα ΗΜΥ, έτσι ώστε να ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές, η ετοιμασία σχεδίων και εγγράφων για την εργολαβική εκτέλεσή τους. Η κατασκευή τους αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2027.

Όσον αφορά τον κόμβο Κόρνου, το Τμήμα ΗΜΥ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατακύρωσης προσφοράς και άρχισαν οι εργασίες για την εγκατάσταση των κολώνων οδικού φωτισμού από τον επιτυχόντα Εργολάβο στις 20 Ιουνίου 2025.

Για τον ηλεκτροφωτισμό άλλων εισόδων/εξόδων στους αυτοκινητοδρόμους, θα ακολουθήσει αξιολόγηση σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ σε μεταγενέστερο στάδιο και θα προταθεί κατά προτεραιότητα είτε η ένταξη τους στους επόμενους προϋπολογισμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων, είτε η εξέταση τους για μια πιθανή συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σημειώνεται ότι, το ποσό που έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος για την περίοδο 2027-2029, και αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων Ακτής Κυβερνήτη, Μουταγιάκας, Αγίου Τύχωνα και Παρεκκλησιάς, ανέρχεται στα €3.8 εκατ. πλέον Φ.Π.Α., ενώ για τον κόμβο Κόρνου, το ποσό ανέρχεται στις €215.000 για το 2025».

Στην ερώτηση του κ. Αλαμπρίτη ως προς το κατά πόσον υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών (LED, φωτοβολταϊκά κ.λπ.), ώστε να μειωθεί το κόστος και να διασφαλιστεί n διαρκής λειτουργία φωτισμού, ο υπουργός διευκρινίζει πως σε όλο το οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων (κόμβους και νησίδες) υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι λαμπτήρες τύπου LED σε ποσοστό 90-95%.

Τέλος, αναφέρεται πως η Πύλα διαθέτει τον πρώτο κόμβο του οποίου ο φωτισμός λειτουργεί με φωτοβολταϊκά.