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Οι βιομηχανικές περιοχές αποτελούν έναν κρυμμένο θησαυρό για την κυπριακή οικονομία και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει αυτή την αναπτυξιακή δυνατότητα αναξιοποίητη, δήλωσε μο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, μετά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής που συζήτησε την κατάσταση που αφορά στις βιομηχανικές περιοχές. Ο κ. Γεωργίου τόνισε πως οι περιοχές αυτές πρέπει να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές, σωστή οργάνωση και σαφές αναπτυξιακό πλάνο.

Σήμερα, είπε ο κ. Γεωργίου, άκουσαν για ελεύθερη βόσκηση σε βιομηχανική περιοχή, για οδικό δίκτυο που σχεδιάστηκε να περνά μέσα από υφιστάμενες αδειοδοτημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές που απασχολούν πέραν των 5000 εργαζομένων και που διαθέτουν μόλις 780 χώρους στάθμευσης.

«Αυτός ο τομέας συνεισφέρει 10% στο ΑΕΠ και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η κυπριακή οικονομία έχει τη δυναμική να προσελκύσει και να φιλοξενήσει νέες επιχειρήσεις, κυπριακές και ξένες, που θέλουν να εγκατασταθούν πραγματικά στην Κύπρο, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Χρειάζεται όμως σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε από τη διαπίστωση στην υλοποίηση. Οι βιομηχανικές περιοχές πρέπει να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές, σωστή οργάνωση και σαφές αναπτυξιακό πλάνο, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν πραγματικούς χώρους παραγωγής, επενδύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης», πρόσθεσε.

«Είναι πολλά εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν. Από τα στοιχειώδη που αφορούν την ασφάλεια τους χώρους στάθμευσης την καθαριότητα την πυρόσβεση μέχρι και το τι βιομηχανία θέλουμε. Η Κυβέρνηση εξήγγειλε σχέδιο για τη στρατηγική ανάπτυξη της βιομηχανίας 2026-2030. Παρά τν βαρύγδουπη εξαγγελία ακόμη παραμένουν όλα στα χαρτιά. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει ανεκμετάλλευτες υποδομές και χώρους που μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πραγματικές επενδύσεις και πραγματική παραγωγή στην πατρίδα μας», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, σε δηλώσεις του είπε ότι σήμερα στην Επιτροπή ασχολήθηκαν με τα θέματα που ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια τις βιομηχανικές περιοχές ανά το παγκύπριο, θέματα τα οποία προκύπτουν κυρίως από την έλλειψη πολιτικής βούλησης και συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Εμπορείου και Εσωτερικών.

«Θέματα τα οποία πηγάζουν από πολλαπλές παρανομίες στις χρήσεις των υποστατικών από παράνομες υπό ενοικιάσεις που οδηγούν πολλές φορές σε πάρα πολλά κυκλοφορικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα. Δυστυχώς εδώ και χρόνια η χωροθέτηση αυτών των ζωνών, των βιομηχανικών γινόταν αγνοώντας μελλοντικούς σχεδιασμούς , χωρίς να δημιουργούνται γύρω από αυτές ζώνες προστασίας, με αποτελέσματα σήμερα σε πάρα πολλές φορές των περιπτώσεων βιομηχανικές οχληρές περιοχές να γειτνιάζουν με οικιστικές ζώνες», πρόσθεσε.

Όπως είπε, έχει ανοίξει ένας διάλογος ο οποίος όμως θα πρέπει να επισπευσθεί και να έχει κατάληξη.

«Κατάληξη επειδή ακριβώς προκύπτουν θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την βιωσιμότητα των βιομηχανιών μας αλλά και για το περιβάλλον και τους κατοίκους που επηρεάζονται από χρήσεις που πιθανόν σήμερα να μην είναι συμβατές με υφιστάμενη κατάσταση», σημείωσε.

Η Βουλευτής του Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι ενώ υπήρχαν βιομηχανικές ζώνες απομακρυσμένες από οικιστικές περιοχές ξαφνικά οικοδομούνται κτίρια δίπλα από βιομηχανίες.

«Πρέπει να διερευνηθεί και εμείς ζητήσαμε γραπτώς να μας σταλούν στοιχεία πώς και πότε άλλαξαν οι ζώνες και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε κατοικίες δίπλα από εργοστάσια. Λοιπόν, εμείς θέλουμε χρονικά να τεθεί το θέμα, ποιες Κυβερνήσεις, σε ποιες περιοχές, πότε λήφθηκαν οι αποφάσεις και σήμερα να παρατηρείτε ένα σοβαρότατο πρόβλημα για πάρα πολλούς πολίτες», κατέληξε.

ΚΥΠΕ