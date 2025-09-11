Ποινή φυλάκισης τριών ετών επιβλήθηκε στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες πρόσληψής του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Θυμίζουμε ότι ο δικηγόρος του κ. Γιαννάκη είχε δηλώσει εκ μέρους του πελάτη του παραδοχή σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας επίσημου πλαστού επίσημου εγγράφου, σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου.

Η δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου, του επέβαλε διαδοχικές ποινές φυλάκισης 18 μηνών για τις δυο περιπτώσεις που χρησιμοποίησε επίσημα πλαστά έγγραφα.

Κατά τον καθορισμό της ποινής, το Δικαστήριο προχώρησε σε προσεκτική στάθμιση τόσο των ελαφρυντικών όσο και των επιβαρυντικών παραγόντων. Στα ελαφρυντικά περιέλαβε το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, την ηλικία του, την απολογία που μεταφέρθηκε μέσω του συνηγόρου του, αλλά και το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τέλεση των αδικημάτων.

Ωστόσο, βαρύνουσα σημασία απέδωσε στην επαναλαμβανόμενη παραβατική του συμπεριφορά και στην εξαπάτηση των αρχών για προσωπικό όφελος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η παράνομη ωφέλεια δεν υπήρξε στιγμιαία, αλλά διήρκεσε επί τρεις δεκαετίες, διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος λάμβανε μισθό από το κράτος, έχοντας εξασφαλίσει θέσεις εργασίας με ψευδή ισχυρισμό κατοχής συγκεκριμένων προσόντων.