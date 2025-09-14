Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου (13/9) για να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία της Άννας Βίσση. Η «απόλυτη σταρ» της ελληνικής μουσικής ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, ανοίγοντας τη βραδιά με την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας «Σε περίπτωση που», ξεσηκώνοντας το κοινό που την υποδέχθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα. Εντυπωσιακές εμφανίσεις, αστείρευτη ενέργεια, αναλλοίωτη φωνή και ένα βράδυ που κανείς δεν θα μπορούσε να φύγει δυσαρεστημένος από το κέντρο της Αθήνας.

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας

Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 60.000 θεατές, Άννα Βίσση επιστρέφει για δύο συναυλίες, χθες Σάββατο και σήμερα Κυριακή (14/9). Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

«Εγώ ρε παιδιά είμαι η Άννα Βίσση και σας αγαπάω πολύ» ακούγεται από το μικρόφωνο λίγο πριν ηχήσει το χαρακτηριστικό «και δεν χτυπάει το τηλέφωνο» από την μαγευτική της φωνή.

Τα πιο εντυπωσιακά βίντεο από την χθεσινή συναυλία είναι φυσικά εκείνα που φιλοξενούν πλάνα από drone και απλώνονται στην οθόνη οι γεμάτες εξέδρες του Καλλιμάρμαρου, η σκηνή που εκτείνεται από άκρη σε άκρη και το κοινό που τραγουδά κάθε στίχο μαζί με την Άννα Βίσση.

Ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Άννας Βίσση καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ’ αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.

Οι διάσημοι στη συναυλία της Άννας Βίσση

Ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν και πολλά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. O Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Θανάσης Πανουργιάς, πρώην σύζυγος της Σοφίας Καρβέλα.

Στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν επίσης η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Αγγελική Νικολούλη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Διδασκάλου,η Χριστίνα Κοντοβά, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,

Στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε επίσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη Αθερινού.

Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της συναυλίας στις 21:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από θαυμαστές που περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο στάδιο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις ουρές λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου:

Σημειώνεται ότι το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

