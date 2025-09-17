Οι Αρχές της Βουλγαρίας επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι συνέλαβαν έναν Ρώσο πλοιοκτήτη που καταζητείται στον Λίβανο και το πλοίο του οποίου συνδέεται με το φορτίο νιτρικής αμμωνίας που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020.

Ο Ίγκορ Γκρετσούσκιν, 48 ετών, συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σόφιας στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν αφίχθηκε από την Πάφο, σύμφωνα με τον Ζντράβκο Σαμουΐλοφ, επικεφαλής της συνοριοφυλακής στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Ο Γκρετσούσκιν, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ρωσική και κυπριακή, «δεν προέβαλε αντίσταση στη σύλληψη, συνεργάστηκε και δεν βρέθηκε τίποτε ύποπτο στις αποσκευές του», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Η σύλληψη, που ανακοινώθηκε πρώτα από Λιβανέζους αξιωματούχους την Τρίτη, βασίστηκε σε πληροφορία της Ιντερπόλ. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, ο Γκρετσούσκιν τέθηκε υπό κράτηση για διάστημα έως και 40 ημερών, σύμφωνα με τον Σαμουΐλοφ.

Η Βουλγαρία έχει ζητήσει επίσης τα απαραίτητα έγγραφα για τον Γκρετσούσκιν πριν μπορέσει να εκδοθεί στον Λίβανο. Ένας Λιβανέζος ανακριτής είχε εκδώσει δύο εντάλματα σύλληψης μέσω της Ιντερπόλ πριν από πέντε χρόνια, ένα για τον Γκρετσούσκιν και ένα για τον καπετάνιο του πλοίου, τον Μπόρις Προκόσεφ, επίσης Ρώσο υπήκοο.

Η έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020 σκότωσε τουλάχιστον 218 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 6.000, κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Βηρυτού και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.