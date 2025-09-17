Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) τοποθετείται για τη συζήτηση που αφορά τα νομοσχέδια για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, ύστερα από τη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.
Όπως διευκρινίζεται, κατά τη συνεδρία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ διατύπωσε προκαταρκτικές απόψεις και προβληματισμούς για τα σύνθετα νομικά και συνταγματικά ζητήματα που εγείρονται.
Η τελική τοποθέτηση του Συλλόγου θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών που σχετίζονται με τα επιμέρους θέματα και το ζήτημα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη οριστικής απόφασης.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:
Σε συνέχεια της πρόσφατης συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών της Βουλής στις 10/9/2025, αναφορικά με τα νομοσχέδια για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, και τα διάφορα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο ΠΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι κατά την εν λόγω συνεδρία της Βουλής ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΔΣ εξέφρασε κάποιες προκαταρκτικές απόψεις και προβληματισμούς επί των δύσκολων νομικών και συνταγματικών θεμάτων που αναφύονται.
Η τελική απόφαση και τοποθέτηση του ΠΔΣ επί των λόγω νομοσχεδίων θα ληφθεί αφού ληφθούν και οι θέσεις των διάφορων επιστημονικών επιτροπών που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς των θεμάτων συζήτησης ανάλογα, και τεθεί το θέμα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ για λήψη απόφασης επί του θέματος. Η οποιαδήποτε απόφαση θα κοινοποιηθεί στα μέλη μας.