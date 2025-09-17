Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) τοποθετείται για τη συζήτηση που αφορά τα νομοσχέδια για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, ύστερα από τη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως διευκρινίζεται, κατά τη συνεδρία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ διατύπωσε προκαταρκτικές απόψεις και προβληματισμούς για τα σύνθετα νομικά και συνταγματικά ζητήματα που εγείρονται.

Η τελική τοποθέτηση του Συλλόγου θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών που σχετίζονται με τα επιμέρους θέματα και το ζήτημα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη οριστικής απόφασης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση: