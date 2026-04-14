Την ανάγκη διαφύλαξης του δικηγορικού απορρήτου αναδεικνύει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, μετά τις έρευνες που διενήργησε η Αστυνομία στην οικία και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που σχετίζονται με την υπόθεση «Σάντη». Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Στέφανος Σκορδής, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου που πρέπει να διαφυλάσσεται πάση θυσία».

Όπως ανέφερε ο κ. Σκορδής, ο ΠΔΣ είναι έτοιμος να παρέμβει σε κάθε περίπτωση στην οποία θα διαφανεί παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου ή των δικαιωμάτων δικηγόρων-μελών του, ενώ τόνισε παράλληλα ότι γίνεται αντιληπτή η ανάγκη διερεύνησης των σοβαρών καταγγελιών που βρίσκονται ενώπιον των αρχών. Όπως σημείωσε, «οι έρευνες αυτές δεν μπορούν να καταργήσουν ή να παραβιάσουν θεμελιώδεις αρχές τόσο των δικαιωμάτων των δικηγόρων όσο και του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, σημείωσε ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τον ΠΔΣ, ενώ υπενθύμισε ότι οι νομικοί που εκπροσωπούν τον κ. Κληρίδη έχουν ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για να εξασφαλίσουν το περιεχόμενο του όρκου που κατατέθηκε από την Αστυνομία ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση των ενταλμάτων έρευνας. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρξει πλήρης εικόνα, ο ΠΔΣ θα επανέλθει με νεότερη τοποθέτηση.

Σε ό,τι αφορά τα όρια των ερευνών σε δικηγόρους, ο κ. Σκορδής επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για πρωτοφανές ζήτημα, καθώς στο παρελθόν έχουν εκδοθεί παρόμοια εντάλματα, ενώ σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθορίζει ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα εχέγγυα κατά τη διάρκεια της έρευνας για την προστασία του δικηγορικού απορρήτου. Όπως εξήγησε, σε δικηγορικά γραφεία αλλά και σε ηλεκτρονικές συσκευές δικηγόρων, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν πολλούς διαφορετικούς πελάτες και υποθέσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη αυξημένων μέτρων τόσο κατά την έκδοση όσο και κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων.

Καταληκτικά, ο κ. Σκορδής ανέφερε ότι οι καταγγελίες που εξετάζονται είναι σοβαρές και πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί με σεβασμό προς τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Πρόσθεσε ότι ο ΠΔΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει με νεότερη τοποθέτηση όταν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα δεδομένα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μ. Σάββατο, ανήμερα της εκτέλεσης των εν λόγω ενταλμάτων έρευνας, ο ΠΔΣ επεσήμανε ότι «το δικηγορικό απόρρητο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου» και κατοχυρώνεται τόσο στο εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Όπως αναφέρεται, το απόρρητο συνιστά «ουσιώδη εγγύηση του δικαιώματος του πολίτη σε αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οποιεσδήποτε ερευνητικές ενέργειες που αφορούν δικηγόρους που ενεργούν με αυτή τους την ιδιότητα, οφείλουν να διενεργούνται με αυξημένη προσοχή, αυστηρή τήρηση των νομικών εγγυήσεων και πλήρη σεβασμό προς το επαγγελματικό απόρρητο, στον βαθμό που αυτό εφαρμόζεται. Ακόμη, σημειώνεται ότι η ανάγκη διερεύνησης πιθανών αδικημάτων είναι αυτονόητη, ωστόσο θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την απονομή της δικαιοσύνης, και ότι ο Σύλλογος παρακολουθεί το ζήτημα και θα επανέλθει εφόσον και όταν κριθεί αναγκαίο.

ΚΥΠΕ