Σοβαρά ερωτήματα για τη θεσμική διαχείριση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς στη Λεμεσό, εγείρει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και εκ των προέδρων της κοινής συνεδρίασης στη Βουλή, Άριστος Δαμιανού.

Ο κ. Δαμιανού άσκησε έντονη κριτική στο γεγονός ότι, ενάμιση μήνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά, δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και της αρμόδιας Υπουργού Γεωργίας ώστε να τεθούν επί τάπητος οι ενέργειες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

«Αδυνατώ να κατανοήσω πώς για το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος, θεσμικά δεν έχουν συναντηθεί η Επίτροπος Περιβάλλοντος με την αρμόδια Υπουργό Γεωργίας. Να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δαμιανού έκανε μάλιστα αναφορά και στις επικείμενες επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι, ενώ γίνονται τέτοιου επιπέδου διπλωματικές συναντήσεις, σε εσωτερικά και κρίσιμα ζητήματα όπως η περιβαλλοντική διαχείριση μετά από φυσικές καταστροφές, καταγράφεται θεσμική απουσία και αδράνεια.