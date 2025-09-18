Με φόντο την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό, που αποτέφρωσε 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, πραγματοποιείται σήμερα η τρίτη κατά σειρά κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, για εξέταση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών, αλλά και την επόμενη μέρα της κρίσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς σε αυτήν αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, για την απόφαση της Κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, για την αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η κοινή συνεδρίαση, θα συνεχίσει τη συζήτηση έξι αυτεπάγγελτων θεμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Τις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών και τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.

2. Την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών.

3. Την ανάγκη άμεσης αποζημίωσης και στήριξης των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων.

4. Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και την ανάγκη ενίσχυσης του κονδυλίου για αναδασώσεις.

5. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Τμήματος Δασών και τα προκατασταλτικά μέτρα προστασίας.

6. Τις επιπτώσεις από τη λειτουργία παράνομων σκυβαλότοπων και τα μέτρα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πέραν των 80 ατόμων έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, περιλαμβανομένων γενικών διευθυντών Υπουργείων, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του ΓΕΕΦ, του ΟΚΥΠΥ, καθώς και εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, συντεχνιών, συνδέσμων γονέων και άλλων φορέων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος καλείται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις για τις θεσμικές αλλαγές που δρομολογούνται και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ενόψει και του επόμενου καλοκαιριού, που θεωρείται περίοδος αυξημένου κινδύνου.

Με βάση την κυβερνητική απόφαση μετονομάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δασών, που σχετίζονται με τη δασοπροστασία.