Δεν σχολιάζουν προς το παρόν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να υπαχθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προϊστάμενοι του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λόγγινος, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα και δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις διατάξεις και τις πρόνοιες που τη συνοδεύουν.

Όπως μας ανέφεραν και οι δύο επικεφαλής των Υπηρεσιών οι οποίες θα μετακινηθούν από άλλα υπουργεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχουν ακόμη πλήρη ενημέρωση.

Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Λογγίνος ανέφερε στο philenews ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την απόφαση, εάν πρώτα δεν ενημερωθεί αρμοδίως και επίσημα για την μετάβαση της Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «εάν είναι για το καλό των πολιτών, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, ο οποίος υπογράμμισε ότι ούτε εκείνος είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την απόφαση. «Δεν μπορώ να τοποθετηθώ υπέρ ή κατά πριν ενημερωθώ», ανέφερε σε ερώτηση εάν συμφωνεί ο ίδιος με τα νέα δεδομένα.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στοχεύει στη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την καλύτερη πρόληψη, συντονισμό και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων περιστατικών.

Σε τοποθέτησή του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μια από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης μας, όπως είπα πολλές φορές, και που αγγίζει οριζόντια όλα τα Υπουργεία, είναι οι μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960.