Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του Τμήματος Δασών που εμπλέκεται σε δράσεις δασοπροστασίας, από το Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο διευθυντής του Τμήματος, Σάββας Ιεζεκιήλ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης τριών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που εξετάζει το θεμα της πυρκαγιάς στη Λεμεσό, εξέφρασε δημόσια την έντονη ανησυχία του, κάνοντας λόγο για «διάσπαση» του Τμήματος και υποβάθμιση της πολυετούς εμπειρίας και γνώσης που έχει συσσωρευτεί.

«Ενημερώθηκα για την απόφαση το απόγευμα της Τρίτης. Δεν είχα οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση ούτε συμμετείχα σε διάλογο πριν τη λήψη της απόφασης», δήλωσε ο κ. Ιεζεκιήλ, υπογραμμίζοντας ότι δεν προηγήθηκε μελέτη από εμπειρογνώμονες για τις επιπτώσεις της μεταφοράς σε σχέση με τη διαχείριση των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.

Ο διευθυντής του Τμήματος έκανε λόγο για σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης, οι οποίες, όπως είπε, «δεν μπορούν να προβλεφθούν». Τόνισε ότι η δομή του Τμήματος Δασών είναι ενιαία και αδιαίρετη, όπως και η δασική επιστήμη, και οποιαδήποτε απόσπαση μέρους του προσωπικού ή των αρμοδιοτήτων του θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του συστήματος δασοπροστασίας.

«Στο σύστημα πυροπροστασίας συμμετέχουμε όλοι, από τον διευθυντή μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Δεν περισσεύει κανένας», επεσήμανε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας την ιδέα ότι το Τμήμα μπορεί να “μοιραστεί” χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις στην επιχειρησιακή του ικανότητα.

Ο κ. Ιεζεκιήλ δεν αρνήθηκε τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες κάτω από κοινή ομπρέλα, εφόσον αυτή δεν διασπά το Τμήμα Δασών, τονίζοντας πως μια τέτοια λύση θα μπορούσε να διατηρήσει την ενότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Κατέληξε με μια φορτισμένη δήλωση, τονίζοντας τη σημασία της μακρόχρονης πορείας και εμπειρίας του Τμήματος: «146 χρόνια εμπειρίας και γνώσης τελειώνουν με μια απόφαση».