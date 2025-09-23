Σύλληψη δύο νεαρών προσώπων, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής θηράματος σε κλειστή περίοδο κυνηγιού, προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία.

Γύρω στις 23:45, μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο σε περιοχή της Λευκωσίας, το οποίο οδηγούσε 22χρονος, με συνοδηγό 16χρονο.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος, εντοπίστηκε ένας φρεσκοσκοτωμένος λαγός, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να συλληφθούν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής θηράματος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.