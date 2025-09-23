Σε συναγερμό τέθηκαν σήμερα το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοίτη ποταμού, πλησίον της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Σιλά στη Λεμεσό, και η οποία απείλησε γειτονικό εργοστάσιο. Η Πυροσβεστική δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην επιχείρηση κατάσβεσης ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους σταθμούς της επαρχίας Λεμεσού, και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 12:00. Οι πυροσβέστες απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς στο εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων που βρισκόταν κοντά στο σημείο εκδήλωσης.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν η Υπηρεσία Θήρας, με μια Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης, και ο Δήμος Κουρίου, με εκσκαφέα. Η φωτιά έκαψε περίπου τρία δεκάρια χόρτων, άγριας βλάστησης και ακακιών.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια, αναφέρει η Πυροσβεστική.