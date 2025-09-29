Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) της ΠΑΣΥΔΥ διέψευσε δημόσιες τοποθετήσεις περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το ΤΚΕΑΑ προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), χαρακτηρίζοντάς τες «λανθασμένες και παραπλανητικές».

Σε ανακοίνωση, με αφορμή δηλώσεις συντεχνιών των ΥΚΕ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, το ΤΚΕΑΑ τόνισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχουν μεταφερθεί καθήκοντα του Τμήματος στις ΥΚΕ», υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε σχετικός ισχυρισμός «είναι λανθασμένος και παραπλανητικός».

Το Τμήμα υπενθύμισε ότι ιδρύθηκε το 2009, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο τη χάραξη και προώθηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες. Όπως σημειώνεται, η ιδρυτική απόφαση δεν προνοούσε την ανάληψη αρμοδιοτήτων που ανήκαν εξαρχής στις ΥΚΕ.

Αναφορικά με τα ατομικά προγράμματα που κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι ΥΚΕ, το ΤΚΕΑΑ εξήγησε ότι αυτά αφορούν αποκλειστικά περιστατικά υπό την ευθύνη των ΥΚΕ, τα οποία σχετίζονται με άτομα που διαβιούν επί σειρά ετών σε δομές τους. Πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για μόλις έξι άτομα: τρία που διαμένουν σε στέγη των ΥΚΕ, ένα με υφιστάμενο πρόγραμμα υπό την ευθύνη τους, ένα που λαμβάνει φροντίδα από τις ΥΚΕ και ένα ανήλικο.

«Σε καμία περίπτωση δεν αφορούν καθήκοντα του Τμήματός μας, αλλά διαχρονικά καθήκοντα των ΥΚΕ που προφανώς δεν επιθυμούν πλέον. Αρνούμαστε κατηγορηματικά την τοποθέτησή τους, η οποία μας εκθέτει ως Υπηρεσία», υπογράμμισε το ΤΚΕΑΑ.

Το Τμήμα αναφέρθηκε και στην υποστελέχωσή του, σημειώνοντας ότι σε παγκύπρια βάση διαθέτει μόλις 8 Λειτουργούς Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Α8), 2 Λειτουργούς Α’ (Α11) και 1 Ανώτερη Λειτουργό (Α13). Παράλληλα, για την υλοποίηση τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων απασχολούνται 13 Λειτουργοί Ορισμένου Χρόνου.

Παρά τα περιορισμένα μέσα, το ΤΚΕΑΑ δήλωσε ότι θα συνδράμει στον σχεδιασμό και την ανάθεση των προγραμμάτων μέσω δημόσιου διαγωνισμού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αδυνατεί να αναλάβει την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Ο Κλάδος ΤΚΕΑΑ – ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε τη λύπη του για την άρνηση, όπως σημειώνει, συναδέλφων να εξυπηρετήσουν ευάλωτα άτομα και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες στάσεις δεν συνάδουν με την αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, διατύπωσε σαφή στήριξη προς την απόφαση της Διοίκησης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΚΥΠΕ