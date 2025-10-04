Συνεχίζουν να προκαλούν διαμαρτυρίες, κυρίως ανάμεσα σε ξενοδόχους και ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας. Τα έργα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2022 κι έπρεπε να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, δόθηκε, μέχρι στιγμής, ένας χρόνος παράτασης στο έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026. Με δεδομένο πως ακόμη δεν ξεκίνησε το τρίτο και τελευταίο τμήμα, εκφράζονται πάντως φόβοι πως η καθυστέρηση ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη, γεγονός που θα επηρεάσει τη λειτουργία των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων της Λάρνακας, που βρίσκονται στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης.

«Μας έδωσαν διαβεβαιώσεις πως μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η τελευταία φάση του δρόμου και περιμένουμε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής, υποδεικνύοντας πως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στις 9 Οκτωβρίου με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την πορεία των εργασιών. Στη συνάντηση θα λάβει μέρος και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, προκειμένου να εκφραστούν οι ανησυχίες των ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται πως η ΕΤΑΠ Λάρνακας είχε εισηγηθεί, μέσω επιστολών, όπως γίνει προγραμματισμός ώστε ν’ αποφευχθούν οι οχληρές εργασίες κατά την τουριστική περίοδο μπροστά από τις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου. Ένα άλλο θέμα που θα τεθεί, είναι το γεγονός πως εκκρεμούν σημαντικές εργασίες στα τμήματα στα οποία ολοκληρώθηκε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα η τουριστική περιοχή να παρουσιάζει κακή εικόνα.

Ο «Φ» έθεσε τις διαμαρτυρίες και τις ανησυχίες που εκφράζονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο διευθυντής του οποίου υπογράμμισε πως η δέσμευση που έχει ο εργολάβος είναι πως το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026. «Άρα, λοιπόν, δεν θα αλλάξει εκείνη η ημερομηνία, εκτός εάν από σήμερα μέχρι τον Μάρτιο συμβεί κάτι απρόβλεπτο», σημείωσε ο Ελευθέριος Ελευθερίου, υποδεικνύοντας πως «ο εργολάβος είχε ζητήσει πολύ περισσότερες παρατάσεις». Οι παρατάσεις που ζητήθηκαν, πρόσθεσε, εγκρίθηκαν από την ΤΕΑΑ (Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών & Απαιτήσεων) και την ΚΕΑΑ (Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών & Απαιτήσεων). «Εμείς έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον εργολάβο για να ολοκληρώνει από αυτόν τον μήνα και τα υπόλοιπα τμήματα, για να μην είναι μισοτελειωμένα. Θα ολοκληρωθούν τμηματικά τα πεζοδρόμια, θα τοποθετηθούν πινακίδες και θα γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες». Σύμφωνα με τον κ. Ελευθερίου η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου είναι να παραδώσει ολοκληρωμένα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τα τμήματα στα οποία υπολείπονται εργασίες. «Έτσι θα μείνει το τελευταίο τμήμα που θα παραδοθεί τον Μάρτιο του 2026», ανέφερε.

Ο κ. Ελευθερίου σημείωσε πως οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από απρόβλεπτα προβλήματα που είχαν σχέση με τις υπηρεσίες και γεωλογικά θέματα. Κληθείς ν’ αναφέρει εάν θ’ αυξηθεί το κόστος του έργου, που εκτιμήθηκε στα €17,6 εκατ., απάντησε αρνητικά. «Κάποιες παρατάσεις που δόθηκαν στον εργολάβο είναι με αποζημιώσεις και κάποιες χωρίς. Το έργο, όμως, θα μείνει μέσα στα πλαίσια της εκτίμησής του», σημείωσε.