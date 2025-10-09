Λίγο πριν το τροποποιητικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, τεθεί ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής για επανέναρξη της συζήτησης, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις το μελετούν, αλλά και συντονίζονται για το πώς θα προχωρήσουν.

Ήδη, σήμερα το πρωί, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με αποκλειστικό θέμα την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και το αναθεωρημένο κείμενο που έχει καταθέσει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν τα σημεία επί των οποίων οι οργανώσεις συνεχίζουν να έχουν αντίθετη άποψη με το Υπουργείο. Μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαδικασία της αριθμητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», μετά το πέρας της συνάντησης των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει με το προγραμματισμένο της Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), στην ατζέντα του οποίου πρώτο θέμα είναι η αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι νεότερα για το θέμα αυτό από το μέτωπο της ΠΟΕΔ αναμένονται την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα, στις 16 Οκτωβρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων της. Σε εκείνο το Σώμα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας.

Πάντως, από πλευράς ΠΟΕΔ ο γενικός γραμματέας της, Χάρης Χαραλάμπους, ερωτηθείς ειδικά για το σημείο της συμμετοχής του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση, το οποίο είναι κόκκινη γραμμή για την οργάνωση, ανέφερε στον «Φ» ότι το συγκεκριμένο είναι σημείο σοβαρής διαφωνίας με το υπουργείο Παιδείας.

«Η ΠΟΕΔ σέβεται τη θέση του Υπουργείου, ωστόσο διατηρεί τη θέση της, σύμφωνα με την οποία η εμπλοκή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πέραν της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία και επιβάλλεται, αυτό θα έχει αρνητικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως «έχουμε προσεγγίσει το θέμα επιστημονικά, παίρνοντας απόψεις έγκριτων πανεπιστημιακών».

Ταυτόχρονα, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι εισήγηση της ΠΟΕΔ είναι όπως το σημείο αυτό συζητηθεί μετά το πέρας της πενταετούς μεταβατικής περιόδου, από μηδενική βάση.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως από τη στιγμή που η Υπουργός στο νέο κείμενο που κατέθεσε, παραπέμπει τη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μετά το πέρας της πενταετίας, η οποία είναι μεταβατική περίοδος, για να ξεπεραστεί τώρα η διαφορά που υπάρχει και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αντιπαράθεση, το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να εξεταστεί μετά το τέλος της πενταετίας και τότε να ληφθεί η απόφαση εάν θα ισχύει ή όχι, ή εάν θα αποφασιστεί κάτι άλλο.

«Μια τέτοια εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου, θα επέτρεπε να προχωρήσει το σχέδιο αξιολόγησης, ειδικά στα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες θεωρώ καιρός πως μπορούν να γεφυρωθούν, έτσι ώστε να αποφευχθούν αντιπαραθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, τονίζοντας πως «χρειαζόμαστε αλλαγή του σχεδίου αξιολόγησης γι’ αυτό αναμένουμε από το υπουργείο Παιδείας να κάνει το βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».