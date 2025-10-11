Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Περνέρα στο Παραλίμνι, όταν 59χρονος που οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας (τύπου ηλεκτρικού πατινιού ή ανάλογου οχήματος) έχασε τον έλεγχο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα και ανετράπη, καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνευμόνων και κατάγματα πλευρών. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή.

Τις συνθήκες του ατυχήματος εξετάζει ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.