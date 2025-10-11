Η Ανδριάνα Λευτέρη, 80 ετών και ο Δημήτριος Σκουφάρη, 71 ετών έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας.

Το πρώτο δυστύχημα, με θύμα την 80χρονη Ανδριάνα Λευτέρη, κάτοικο Αγγλίας, σημειώθηκε στην Αγία Βαρβάρα στη Λευκωσία. Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στη 1 μ.μ. στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου. Η ηλικιωμένη ήταν συνοδηγός σε όχημα, το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ο 71χρονος Δημήτριος Σκουφάρη, παρασύρθηκε από 19χρονο οδηγό κατά την προσπάθεια του να διασταυρώσει τον δρόμο στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, στα Πέρα Ορεινής στη Λευκωσία.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια των δύο νέων θανατηφόρων συγκρούσεων.