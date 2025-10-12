Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή σε Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, με πρωτοβουλία της διαδικτυακής ομάδας «United for Palestine CY».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη Λευκωσία η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 4:00 μ.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στην οδό Λήδρας, επιστρέφοντας στην Πλατεία μέσω της οδού Ονασαγόρου.

Στη Λάρνακα, η εκδήλωση ξεκίνησε στις 6:00 μ.μ. στην Πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες), ενώ στην Πάφο η ξεκίνησε στις 5:30 μ.μ. στην Πλατεία Δημοτικού Μεγάρου.

Η Αστυνομία βρίσκεται παρούσα στις περιοχές των εκδηλώσεων για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή τους και να παρέχει διευκολύνσεις στο κοινό.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: Σύμφωνα με τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, οι διοργανωτές οφείλουν να μεριμνούν για την ειρηνική και ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και την Αστυνομία και να τηρούν τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι η Αστυνομία δύναται να επιβάλει περιορισμούς ή να διαλύσει μια συγκέντρωση εφόσον αυτή παύσει να είναι ειρηνική ή υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή πρόκλησης ζημιών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου πρόσωπα αποκρύπτουν ή αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους, οι αστυνομικοί μπορούν να απαιτήσουν την αφαίρεση του αντικειμένου ή του μέσου που καθιστά τη φυσιογνωμία τους μη αναγνωρίσιμη.